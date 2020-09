Tre Borlängerappare i ny "supergrupp" – släpper album: "Väldigt sug efter skivan"

Det är en unik grej – nästan som en all star-grupp

The Dishonest Few heter en ny tillfällig konstellation inom hip hop-genren.

Förutom Henry Bowers och producenterna Logophobia och DJ Lo-cut som samtliga kommer från Uppsala så ingår också tre Borlängerappare – Prop Dylan, Follow Him To The End Of The Desert och Soulsaga.

På torsdag släpps deras album Dishonesty Prevails – en slags konceptuell skiva med superskurk-tema. Intresset är stort, berättar Pelle Andersson, verksamhetsledare på resurscentrumet Dalapop som har stöttat produktionen av skivan.

– Det är nog en av landets mest förbokade plattor just nu – det är lite coolt. Det är en unik grej – nästan som en all star-grupp. De här artisterna har aldrig gjort något så här organiserat tillsammans förut, säger han.

Prop Dylan, eller Per Norén, som han egentligen heter, en av rapparna från Borlänge, berättar att tankarna på samarbete föddes under Peace & Love 2013.

– Det var i ett extranummer som jag hade med Henry Bowers och Soulsaga bland annat – vi var en samlad trupp. Sen i logen efteråt pratade vi om hur kul det varit och att vi borde göra något mer. Det var då allt startade.

Först två år senare påbörjades samarbetet.

– Vi sammanstrålade senare i studion i Uppsala, där jag bodde då. Vi spånade på material och spelade in alla låtar. Man kan säga att det att det har blivit en form av supergrupp med sex olika alter egon, säger han och fortsätter:

– I dag är det mycket fokus på det individuella – soloartister som släpper singlar till exempel. Då känner jag att jag vill skifta fokus och se om det kan ändras, och det har det gjort – i alla fall inom vår genre.

Känns det bra att det projektet är färdigt och albumet är klart?

– Ja absolut. Det har tagit sin lilla tid med sex stycken egon, en del med barn, jobb och andra karriärer, men nu har vi fått ihop det.

På torsdag släpps albumet alltså digitalt, dagen efter finns den också tillgänglig fysiskt, på vinyl.