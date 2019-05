Westholm och Actual Star bjöd på skräll på Rommetravet

V64-omgången inleddes med en rejäl överraskning då Janne Korpi spurtade till seger bakom Pekka Korpi-tränade Arctic Agent som tog sin första seger i Sverige.

– ”It was a big surprise for me too”, kommenterade Korpi segern med 66-oddsaren.

Därefter följde två favoriter och först ut var Thorsten Thietz Avena Jet som hade allt under kontroll från ledningen.

– ”It was så easy”, sade Torsten Thietz.

– She is so fast and don´t need anything, like shoes or so, fortsatte Thietz.

En häst som är lite utöver det vanliga är även Åke Lindgren-tränade Orvar Mollyn som Dagfinn Aurum körde till fjärde raka segern.

– Man känner lite extra för hästar som är lite extra och Orvar hör nog till den kategorien, sade Dagfinn.

I finalen av Tobin Kronos Stoserie skrällde Fredrik Palm med Fröken Sting när han efter sen lucka spurtade ned ledande True Vision.

– Vi satt i tredje in och det blev fritt i andra ytter 700 kvar och då passade det bra för mig att gå dit, sade Fredrik som trivs med tillvaron för dagen.

– Jag upplever min bästa tid som travtränare just nu, menade han.

Nicklas Westerholm avrundade V64:an med storfavoriten Knifetown Lover. Efter lite körning inledningsvis fick han bestämma i täten och var aldrig riktigt hotad.

– Han blev jäkligt vass på kuppen och jag tror faktiskt att han kvävde sig för han lät lite i halsen, sade Nicklas.

– Han vann ändå på ett bra sätt och han hade bara ett 1.20-jobb inför det här och bör gå framåt rejält, fortsatte han som även ledde hela vägen med Fire Of Noa som galopperade bort sig i debuten, men nu skötte sig och höll säkert undan till seger på 1.15,4/2 140 meter.

– Jag var jättenöjd, sade Nicklas.

– Han går med mycket vikt och är väldigt valpig, men han svarade självmant mot den som kom upp utvändigt och jag var jättenöjd med det, fortsatte Nicklas.

Det gick undan värre i loppen och i kvällens första lopp debuterade treårige Bäcklös Uriel på 1.28,5/1 660 meter (!)

– Han var som ett varmblod, jättefin, sade körande Wiktor Kylin-Blom om familjehästen som tränas av pappa Nicklas.

MATS PERSSON