V65 på Romme – experten tror på Westerholm

En fin uppgift har även Ante Lisell med Super Zantos i V65-avslutningen när han nu slipper V75-konkurrens. Två givna spikförslag som vi ser det.

V65-1:

Västerbo Call You har varit stark och rejäl på slutet och jagar tredje raka segern tillsammans med Emilia Leo. I Am Sober vann lätt efter tidig ledning senast och kapacitetsmässigt är han en given utmanare. Degas har ett passande läge på rätt distans och kan leda runt om ifall han sköter sig. Up To The Minute vann ett billigt lopp i början av året men har form för att vara en plastskräll.

Ranking: 9, 12, 2, 8, 10, 11, 13, 15, 6, 14, 1, 3, 9, 7, 12

V65-2

Queen Of Moorlands vann i comebacken senast och har bra chans igen i ett öppet lopp. Symphonie One kommer åter efter ett tävlingsuppehåll och trots frånvaron räknas hon tidigt. Elin America har inte heller startat på ett tag men är säkert väl förberedd. Wishlist gör även hon comeback men är tidig på kapaciteten.

Ranking: 11, 10, 3, 8, 2, 1, 6, 12, 13, 4, 5, 9, 14, 7

V65-3

Ceasar´s Dream har hög segerprocent och en vettig chans att runda till seger trots utgångsläget. Ibra Sånna kan mycket när det stämmer och kan möjligen utmana. What A Vap har ett bra läge och är vass på en kortspeed. Avantis Red Witch är bättre än raden och en rysare om man garderar favoriten.

Ranking: 12, 10, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 9, 4, 11, 8,

V65-4

Gnistas Filur Var tvåa i årsdebuten och mot passande motstånd måste han ha bra chans att ta hem det här. Storsköjblessa finns det lite fart i och hon blir intressant med Ulf Eriksson i sulkyn. Moe Tabac var närmast efter Gnistas Filur senast och är säkert med och slåss om en tätplacering igen. Sundbo Bysen tävlar ojämnt men är inte helt omöjlig en bra dag.

Ranking: 12, 9, 11, 10, 3, 2, 6, 5, 4, 1, 7, 8

V65-5

Kimbee Dream vann närmast i monté men fungerar bra även i sulkylopp och har ett passande utgångsläge. Toujours Vif vann efter ett smyglopp senast och har fina förutsättningar igen för att få ett liknande lopp. Daredevil N.L. är lite på gång igen och kan en del n’r det klaffar. Al´s Orlando Boy har inte segrat på länge men kan också vara en rysare om man letar en skräll.

Ranking: 3, 1, 5, 7, 9, 10, 6, 2, 4, 8, 11

V65-6

Super Zantos har varit framgångsrik på V75 under vintern och den här uppgiften ser tilltalande ut. Calamaras Girl har ett lopp i kroppen efter ett tävlingsuppehåll och är härdad efter många starter i tuffa årgångslopp. Stein Daylight vann i comebacken senast men har en tuffare uppgift nu. Tenzing var trea i loppet som Stein Daylight vann senast och står 20 meter bättre till den här gången.

Ranking: 7, 6, 9, 1, 5, 4, 3, 2, 8

Systemförslag

V65-1: 2, 9, 12. Res: 8, 10

V65-2: Alla fjorton hästarna

Res: 11, 10

V65-3: 12 Ceasar´s Dream

Res: 10, 3

V65-4: 3, 9, 10, 11, 12

Res: 2, 6

V65-5: 1, 3

Res: 5, 7

V65-6: 7 Super Zantos

Res: 6, 9

Systemet kostar: 3x14x1x5x2x1 = 420 rader/kronor

Övriga lopp

Lopp 1: 1 Littlesupersister - 8 Farfar Lixarve - 2 Moons Shadow. Outs: 5 Global Undoubted.

Lopp 2: 7 Rudolph - 6 Läckra Lennart - 3 Stjärn Truls C.F. Outs: 2 Lysjö Wilma.

Lopp 3: 7 Magnifik Coktail - 9 Västerbo Isolde - 14 Crane. Outs: 6 Photo.

