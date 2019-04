Rättviksparet är Sveriges bästa amatörtränare – nu väntar "stallkamp" i Rommes V75:a: "Vi gör allt tillsammans"

Genom åren har det kommit och gått en hel del hästar hos Stall Lisell. Vissa har varit framgångsrika (Mr Vole, Blue Rocket med flera) medan andra har haft det tyngre.

De senaste månaderna har Rättviksstallet "gjort sig ett namn" i Travsverige och det är till stor del Perfect Dynamites förtjänst.

– Det märks ute på banorna att fler och fler vet vilka vi är. Många har gratulerat till framgångarna, säger Ante.

Den snart sexårige valacken har fyra segrar och tre andraplatser på sina sju senaste starter.

– En kopiös utveckling, säger Ante om "Dynamiten" som bland annat sprang in 200 000 kronor vid finalsegern på Solvalla den 9 februari.

Det är Tina som står som tränare, men paret Lisell framhåller samarbetet som förklaring till framgångarna.

– Vi gör allt tillsammans och kompletterar varandra bra, menar Tina.

Vad har Tina som gör henne till en bra tränare?

– Hon har bra tålamod och en fin känsla för djuren. Hon har även ork och lust även om det kanske inte har gått så bra, säger Ante.

Tina om Ante:

– Det är lika med honom. Han är lugn och har också bra känsla för djuren.

– Vi kan både skälla på varandra och vara glada tillsammans. Det är väl som det ska vara, säger Ante.

Tv: Ante Lisell om drömloppet för Super Zantos och Perfect Dynamite i V75-6.

På slutet har det mest handlat om glädje. Rekordet över intjänade pengar per år har redan slagits.

– Vi satte rekord i fjol med åttahundratusen kronor. I år siktade vi på en miljon. Vi är redan uppe i över niohundratusen, säger Tina.

Det gör henne till Sveriges just nu framgångsrikaste amatörtränare under 2019. Stallet ligger dessutom trea totalt i Dalarna efter proffstränarna Jörgen Westholm och Nicklas Westerholm. I "Rättviksligan" toppar Lisell före Hans R Strömberg med en viss On Track Piraten i stallet.

Jag hade bestämt mig för att sluta och när jag bestämmer något, så ändrar jag mig oftast inte

– Ante Lisell

– Ja, det är fantastiskt det som vi får uppleva nu. Vi njuter och är samtidigt ödmjuka, säger Ante.

Vad är det som gör Perfect Dynamite så bra?

– Han är fruktansvärt stark och man får verkligen hålla i tömmarna när han sätter fart.

– Jag kör honom inte i jobben. Jag klarar inte av honom, säger Tina.

Hästen kom till stallet i höstas och har sedan dess en stadigt stigande formkurva.

– Han var skadad en tid under fjolåret. I december ville jag testa honom i ett lopp på Romme. Vi hade inga förväntningar alls, men han var fin och blev tvåa efter ett över fyra månader långt tävlingsuppehåll, berättar Ante.

Träningarna sköts oftast i skogen i närheten av gården i Ingels.

– Vi tränar bara lugnt och det har gjort våra hästar pigga i loppen.

Noterbart är att trotjänaren Super Zantos gjorde hela 36 starter under fjolåret.

På påskdagen gör Perfect Dynamite sin första start i Silverdivisionen. Det sker i Rommes V75-omgång, avdelning sex. En av motståndarna blir stallkamraten Super Zantos.

– Det ska bli spännande. Det är första gången som de möter varandra, säger Ante som själv tar plats bakom Super Zantos medan Rikard N Skoglund kör Perfect Dynamite.

Makarna Lisell gör ingen hemlighet av att det är "Dynamiten" som har bäst segerchans av de två, men Ante vill heller inte kasta in handduken när det gäller nioåringen Super Zantos som startar från spår två.

– Han har aldrig vunnit på V75, så visst skulle det sitta fint att slå till på Romme. Men då behöver vi en hel del tur under loppet, säger Ante.

För tillfället finns sju hästar i stallet.

– Det är en lagom nivå. Vi kan inte växa mer. Vi måste ju hinna med också, säger Ante.

Båda har arbeten vid sidan om travet.

– Vi tävlar bara på banorna som ligger närmast och undviker helst övernattning borta, säger Tina.

Just nu leker travlivet som bäst för makarna Lisell. Så var det inte för ett par år sedan.

– Jag hade bestämt mig för att sluta och när jag bestämmer något, så ändrar jag mig oftast inte, säger Ante.

Men...

– Vi åkte till Gävle för vad jag trodde skulle bli sista starten. Då satte båda våra hästar rekord...

Och du ändrade dig?

– Ja, det blev ju så, säger Ante.

Nu finns inga som helst tankar på att sluta. Men Lisells vill samtidigt inte sväva iväg i tankarna.

Hur ser framtidsdrömmen ut?

– Vi vill fortsätta att ha roligt och njuta av att det går bra. Jag tänker inte säga att vi siktar på Elitloppet eller så, men till Gulddivisionen vill vi och där tror jag att både Super Zantos och Perfect Dynamite kan göra bra ifrån sig framöver, säger Ante.

Men närmast väntar alltså V75 på Romme. Där finns det en faktor som skrämmer Tina en aning om det skulle visa sig sluta med seger...

– Det har ju blivit mer uppmärksamhet i media nu på slutet. Jag gillar inte riktigt det och brukar vara snabb med att knuffa fram Ante framför kameran, men nu ska ju han köra, så då ligger väl jag risigt till, säger Tina.