FÄRJESTAD. Hans R Strömberg-tränade In Love Boko skrällde i ett fyraåringslopp inom V64 på måndagskvällen. Martina Jonsson körde spårsnålt i ett sexhästarslopp och från tredje inner kunde hon vrida ut knappa 200 kvar och då avgjorde In Love Boko utan problem på 1.13,3/2 140 meter.