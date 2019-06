ESKILSTUNA. Fredrik Linder-tränade Falcon Am svarade för en bra prestation när han tillsammans med Claes Sjöström segrade i klass ll-finalen under lördagens V75-omgång. Falcon Am fick en fin resa i andra ytter med rygg på favoriten Global Winner och kunde därifrån avgöra och vinna på 1.11,5a/2 140 meter.

– Jag kände tidigt att det här skulle bli en miljonhäst, menade Fredrik Linder som även slog Global Winner i försöket i Gävle nyligen.

Mats Persson