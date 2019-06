Andra raka för Westerholm och On Track He’s Black – överraskning av Tengstad

Raka spåret blev det för Nicklas Westerholm och On Track He’s Black när han tog sin andra raka seger vid Rommetravets lunchtävlingar på onsdagen.

Han höll enkelt upp ledningen i ett långlopp och tog sedan emot favoriten Fairplay Pellini när denne kom fram utvändigt genom sista sväng och höll säkert undan via strax under 1.12,0 sista tusen. Segertiden blev 1.14,6a/2 640 meter.