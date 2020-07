Träningsorienteringar i Särna

Totalt var det 104 deltagare under våren och försommarens träningsorienteringar i och runt Särna, men också i Idre.

Särna SK har under våren och sommaren arrangerat en rad träninsgorienteringar med följande resultat:

14 maj, Efter vägen Åsarna Runt, Särna. Banläggare: Sven Larsson.

Korta banan 1,6 km: Följande deltog: Axel Karlsson, Särna SK, Maja Karlsson, Särna SK, Enar Modigh, Särna SK, Elina Mörk/Anton Mörk, Särna SK.

Mellanbanan 2,2 km: 1) Bertil Mörk, Särna SK 36.14. 2) Ann-Christine Mörk, Särna SK 52.09.

Långa banan 2,9 km: 1) Janne Hollbeck, Bromma-Vällingby OK 22.55 2) Inge Hultman, Särna SK 32.45 3) Sigrid Larsson, Särna SK 35.12 4) Tomas Almqvist, Särna SK 40.55, 5) Erica Imeson, Särna SK 44.40.

21 maj, Mickeltemplets Ski & Bike Arena. Banläggare: Inge Hultman.

Korta banan 1,4 km: Följande deltog: Filip Almqvist Särna SK, Alexander Bontovics Särna SK, Axel Karlsson Särna SK, Maja Karlsson Särna SK, Enar Modigh Särna SK.

Mellanbanan 2,2 km: 1) Ann-Christine Mörk, Särna SK 49.03.

Långa banan 3,7 km: 1) Ewan McCarthy, Visby OK 25.01, 2) Linnea McCarthy, Visby OK 31.42, 3) Arne Holmer, IFK Mora OK 36.49, 4) Kane Andersson, IFK Mora OK 38.51, 5) Sven Larsson, Särna SK 51.09, 6) Karl-Erik ”Kea” Andersson IFK, Mora OK 1.01.42.

28 maj: Skogs- och Försvarsmuséet Lomkällan, banläggare: Sigrid Larsson.

Korta banan 1,4 km: Följande deltog: Didrik Hamrén Särna SK, Jolina Hamrén Särna SK, Axel Karlsson Särna SK, Maja Karlsson Särna SK, Enar Modigh, Särna SK.

Mellanbanan 2,0 km: 1) Tomas Almqvist, Särna SK 17.11, 2) Kane Andersson, IFK Mora OK 18.45 3) Bertil Mörk, Särna SK 34.08 4) Ann-Christine Mörk, Särna SK 40.54.

Långa banan 3,0 km: 1) Janne Hollbeck, Bromma-Vällingby OK 23.43 2) Kane Andersson, IFK Mora OK 27.27 3) Josefin Norell, Söders OL 30.16 4) Erica Imeson, Särna SK 33.24 5) Inge Hultman Särna SK 37.47 6) Daniel Modigh, Särna SK 41.09 7) Emma Almqvist/Tomas Almqvist, Särna SK 47.07.

Långa+Mellan+Korta banan 6,4 km: 1) Sven Larsson, Särna SK 1.16.58.

4 juni: Skoterleden sydöst Särna vid riksväg 70. Banläggare: Sven Larsson.

Korta banan 1,4 km: Följande deltog: Axel Karlsson Särna SK, Maja Karlsson Särna SK, Enar Modigh Särna SK.

Mellanbanan 2,8 km: 1) Daniel Modigh, Särna SK 44.50 2) Emma Almqvist, Särna SK 46.24, 3) Sigrid Larsson, Särna SK 47.15, 4) Bertil Mörk Särna SK.

Långa banan 4,2 km: 1) Josefin Norell, Söders OL, 42.34 2) Kalle Wegerfelt, Västerbergslagens OL, 45.37 3) Karin Rabe, Ulriksbergs IK 45.43, 4) Tomas Almqvist Särna SK.

11 juni: Elljusspåret Idre. Banläggare: Ingemar och Lotta Yttergren.

Korta banan 1,4 km: 1) Siri och Frida Svensson, Haggren 18.00.

Långa banan 3,9 km: 1) Linus Bohman, Malungs OK Skogsmårdarna 33.00. 2) Janne Hollbeck, Bromma-Vällingby OK 40.00 3) Josefin Norell, Söders OL 46.00, 4) Sven Larsson, Särna SK 58.00 5) Erica Imeson, Särna SK 1.18.00.

14 juni: Skogs- och Försvarsmuséet Lomkällan.Banläggare: Sven Larsson.

Orienteringens Dag: Janne Hollbeck Bromma-Vällingby OK, Erica Imeson Särna SK, Axel Karlsson Särna SK, Sigrid Larsson Särna SK, Enar Modigh Särna SK, Bertil Mörk Särna SK, Josefin Norell Söders OL, Olsson Särna SK, Annika Thimon Särna SK, Torsten Thimon Särna SK, Ingemar Yttergren Särna SK, Lotta Yttergren Särna SK.

18 juni: Fjätnäset.Banläggare: Linus Bohman.

Korta banan 1410 m: 1) Hilma Kabo, IFK Mora OK 18.09 2) Maja Karlsson, Särna SK.

Mellanbanan (Ungdom) 2200 m: 1.Emma Almqvist Särna SK 22.03, 2.Enar Modigh Särna SK 33.24, 3.Axel Karlsson Särna SK 35.04, 4.Natalie Norén Malungs OK Skogsmårdarna.

Mellanbanan 3540 m: 1) Tomas Almqvist, Särna SK 32.59, 2) Kalle Wegerfelt, Västerbergslagens OL 37.48, 3) Karin Rabe, Ulriksbergs IK 39.07, 4) Pia Frost, IFK Mora OK, 39.28, 5) Sven Larsson, Särna SK 42.51, 6) Maffe Frost, IFK Mora OK 43.58, 7) Sigrid Larsson, Särna SK 45.19, 8) Ingemar Yttergren, Särna SK 46.15, 9) Peter Carlberg, Kils OK 54.50, 10) Ronnie Eriksson, Malungs OK Skogsmårdarna.

Långa banan 6100 m: 1) Lars Åkerman, Malungs OK Skogsmårdarna 44.52, 2) Arne Holmer, IFK Mora OK 58.17, 3) Kane Andersson, IFK Mora OK 1.02.43.