Trängslet välfylld: "Ser onekligen bra ut inför vintern"

- Trängsletsjön ligger ungefär två och en halv meter under dämningsnivån, men samtidigt två och en halv meter över medianvärdet. Just nu är det mer vatten än normalt i Trängslet, säger Per Andersson, vakthavande ingenjör på Vattenregleringsföretagen.

Nivån för närvarande är 420,55 meter över havet och Trängslets dämningsgräns är 422,95 meter.

Majoriteten av den nederbörd som föll i samband med att tre nederbördsområden drog in över Dalarna före och under helgen, hamnade i Vanån och Västerdalälven.

- Det är vatten som vi nu tar hand om. Mängden regn som föll gjorde att det också fick spillas en del, förklarar Per Andersson.

Med spill menas att dammluckor öppnas så att en del av vattnet passerade förbi turbinerna.

Att det ska behöva ske i Trängslet är nära nog osannolikt, men ombyggnationen för att den stora Trängsletdammen ska kunna hantera extrema flöden på ett optimalt sätt har ineltts.

När Per Andersson blickar framåt så är prognosen några torra dygn, men med möjligen endast lite mindre nederbörd.

- Nu räknar vi med lite andrum efter helgens regnväder. Vad gäller Trängslet ser det onekligen bra ut inför vintern, säger Per Andersson.