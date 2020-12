Trängselvakter vid butiker i Västerbergslagen: ”De allra flesta uppskattar det”

Folkhälsomyndigheten gick nyligen ut med att från den 23 december ”bör bland annat butiker, köpcentra och träningsanläggningar bestämma ett maxantal personer som får vistas i lokalerna samtidigt”.

De representanter för butiker som tidningen talade med under onsdagen menar dock att man normalt inte har några problem med trängsel. Inte ens i värsta julruschen.

– I går (tisdag) var det tre gånger som folk fick ställa sig i kö och vänta på att gå in. Som längst hade vi kö under en timme men där de som ställde sig i kön förstås inte behövde vänta länge innan de kunde gå in, säger Ella och August Borg.

Även hos Ica Bärkehallen i Söderbärke har man dagarna före jul haft personal vid entrén, berättar butiksägaren Johan Högdahl.

– I går (tisdag) hade vi några tidpunkter på dagen när vi stoppade ingående i väntan på att kunder gick ut från butiken. Alla kunder har respekt för det här och tycker att det är jättebra att vi tar det på allvar.

Hos Stora Coop på Lyviksberget har man personal som kan styra upp kundtillströmningen om för många står och trängs vid entrén och vill in samtidigt.

Men när folk väl kommer in i butiken ska det mycket till för att det ska uppstå trängsel, konstaterar Jari Nevala som varit butikschef sedan i februari.

Coop centralt har gått ut med direktiv om att en rimlig nivå är en kund per fyra kvadratmeter butiksyta.

– Vi har 2 300 kvadratmeter så det blir aldrig några problem. I går (tisdag) hade vi 2 000 kunder under 13 timmar så vi ligger normalt någonstans mellan 100 och 200 kunder i timmen.

Hemköp har också att följa en slags kvadratmeterpolicy, framgår det vid NLT:s samtal med butikschefen Anders Pettersson.

– Det är tio procent av säljytan som gäller. Vi har 1 000 kvadratmeter så vi får som mest ha 100 personer inne samtidigt inklusive personal. Så det är absolut inga problem för oss, säger Pettersson och klargör att det i princip aldrig händer att man har 100 kunder samtidigt.

På Coop i Fredriksberg har man under en längre tid vid behov tillämpat ordningen att stoppa folk utanför entrén. Varje dag utses en ansvarig som får hålla lite extra koll på antalet kunder och att folk håller avstånd. Butiken har satt ett maxantal på 35 personer.

På morgonen den 23 december var det dock väldigt lugnt i butiken. Butikschefen Lisa Bång ser en skillnad jämfört med tidigare år:

– Det är färre besökare i år i och med att turistanläggningen har dåligt med snö. Vi har också gått ut med att folk ska komma och handla ensamma och det respekterar de. Folk tar det lugnt och håller avståndet så vi tycker att det går bra.

Ica i Grangärde har inte satt något maxantal men handlaren Anders Hedberg framhåller på onsdagsförmiddagen att man är väldigt uppmärksamma.

– Vi får se hur den här dagen fortlöper men det verkar som att folk har handlat av sig. Det enda som kan köra ihop sig är paket- och Systembolagsutlämningen. Ibland får man säga åt någon att tänka sig för. Butiken erbjuder också kunder att hämta upp varor som personalen plockat ihop, samt hemkörning av varor.

Flera butiksägare och -chefer uppger att man sett en uppgång i försäljningen de senaste månaderna. Johan Högdahl i Söderbärke är en av dem.

– Vi har haft väldiga försäljningsökningar hela hösten. Folk reser inte lika mycket, man jobbar hemifrån och över huvud taget håller man sig hemma mera.

– Men det finns ju inget glädjande i att vi ökar omsättningen med tanke på de förhållanden som råder just nu. Jag lider enormt mycket med alla fackhandlare och restauranger som befinner sig i en hopplös situation.

Fakta – så gör butikerna

Coop Nyhammar har satt ett maxantal på åtta kunder samtidigt i butiken.

– De är duktiga här i byn på att hålla avståndet. Man märker att många fler handlar här hemma på lilla Coop i år, säger Sandra Wahlsten som är butikschef.

Ica Grängesberg har en trängselansvarig, säger butikschefen Linda Olofsson.

– Vi släpper in det antal kunder vi tycker är bra.

Coop i Grängesberg, här är Lena Burman Persson butikschef:

– Vi har en yta på 720 kvadratmeter och kommer upp i max 20 till 30 kunder år gången så det blir aldrig någon trängsel. Vi har faktiskt haft kunder som kommit från Ludvika för att de vill undvika trängseln där. Däremot har vi väldigt mycket paketutlämning så där har vi skaffat ett nytt kösystem för att undvika trängsel.

Niklas Jonsson driver Ica Supermarket i Smedjebacken:

– Vi har satt ett maxtal på 50 personer i butiken och när vi sett att det blivit för mycket har vi helt sonika stängt butiken i fem, tio minuter nu tisdag och onsdag. Men vi har inte hört något negativt bland kunderna. I övrigt så har vi bland annat kölappar till posthanteringen, vi har fler stationer med handsprit och alla i personalen bär västar med uppmaningen att hålla avstånd.

Tidningen har även sökt företrädare för Willys, Coop i Smedjebacken och Coop i Sunnansjö.