Trafikkaos efter ovädret – oklart när störningarna kan vara över: ”Rör sig om en hel del träd”

Söndag morgon klass 1-varnade SMHI då ett oväder med kraftiga vindar rörde sig in över länet. Under förmiddagen spådde meteorologen Lasse Rydqvist vindbyar nära stormstyrka – 25 meter per sekund.

– Det är inte omöjligt att man komma upp i det i utsatta delar i Dalafjällen. Men det är lite olika kriterier när det gäller fjällen, sa han då.

Redan vid 15-tiden började träden falla över länets vägar och elledningar – vilket orsakat stora trafikstörningar och strömavbrott.

På Garpenbergsvägen vid Brattfors, till exempel, var det totalstopp efter att ett stort träd blåst omkull över en ledning.

– Under natten mot söndagen föll det väldigt mycket träd i Västsverige, nu har stormen rört sig norrut och till Dalarna. Jag kan inte se hur många som fallit totalt, men det rör sig om en hel del träd, säger Katarina Wolffram, presskommunikatör på Trafikverket.

När kan vägarna vara framkomliga igen?

– Våra driftentreprenörer ska se till att det sköts snabbt. Men det är svårt att säga när då det hela tiden kommer in nya ärenden. Men de stora vägarna prioriteras, det är viktigt att de hålls framkomliga.