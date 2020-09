Tove Alexandersson försvarade SM-guldet – var överlägsen konkurrenterna: "Riktigt lurig orientering"

Tove Alexandersson hade ett lite struligt kval i fredags men tog sig ändå vidare utan problem. I lördagens SM-final över medeldistansen var det inget snack om saken.

Stora Tunas världsstjärna krossade sina motståndare – och kunde trots en miss på näst sista kontrollen springa i mål över tre minuter snabbare än tvåan Lilian Forsgren, OK Tisaren.

– Jag har orienterat väldigt bra i stort sett hela vägen. Jag försökte att inte pressa på för mycket fysiskt för att ha kvar lite krafter till att använda huvudet också. För man fick verkligen lov att vara fokuserad hela tiden och sista halvan av banan var riktigt lurig orientering, säger Alexandersson i ett pressmeddelande.

Det var hennes sjätte SM-guld i medeldistans. Hon gjorde en tävling i världsklass och var snabbast vid samtliga tidspasseringar.

Stora Tuna hade också fler framgångar med Emil Svensks SM-brons mot herreliten. Guldet gick till Gustav Bergman, OK Ravinen, som likt Tove Alexandersson försvarade sitt SM-guld.

Viktor Svensk vann SM-silver i herrarnas äldsta juniorklass (H20), och var 40 sekunder långsammare än segraren Emil Auselius, tävlandes för Bredaryd.

Det blev också ett SM-silver till Ella Olsson, Grycksbo IF OK, i damernas äldsta juniorklass.

På söndag avslutas SM-helgen med final i långdistans.

RESULTAT/GÖTEBORG, SM, medeldistans

D21 Final A, 4 260 m: 1) Tove Alexandersson, Stora Tuna OK, 34.28, 21) Vilma V Von Krusenstierna, OK Kåre, +8.59, 27) Lisa Risby, do, +9.56.

H21 Final A, 5 030 m: 1) Gustav Bergman, OK Ravinen, 31.12, 3) Emil Svensk, Stora Tuna OK, +2.37, 6) Isac Von Krusenstierna, OK Kåre, +3.15, 9) Henrik Johannesson, Stora Tuna OK, +3.56, 21) William Lind, Malungs OK Skogsmårdarna, +5.35, 24) Jesper Svensk, Stora Tuna OK, +6.07, 38) Filip Wadsten, Malungs OK Skogsmårdarna, +10.28, 40) Joakim Svensk, Stora Tuna OK, +12.25.

D20 Final, 3 530 m: 1) Alva Sonesson, Falköpings AIK OK, 33.06, 2) Ella Olsson, Grycksbo IF OK, +1.13, 13) Maja Mörth, Stora Tuna OK, +6.56, 27) Clara Spik, Leksands OK, +14.05.

H20 Final, 4 410 m: 1) Emil Auselius, Bredaryds SOK, 29.22, 2) Viktor Svensk, Stora Tuna OK, +0.40, 58) Emil Byberg, Domnarvets GOIF, +41.39.

D18 Final A, 3 150 m: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 24.18, 14) Vendela Söderqvist, OK Kåre, +6.15, 21) Maja Bergqvist, Korsnäs IF OK, +10.09, 23) Tilda Golsäter, do, +11.40, 24) Emma Eliasson, Domnarvets GOIF, +11.57.

H18 Final A, 4 020 m: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 25.04, 14) Henrik Petrisi, Västerbergslagens OL, +8.49, 17) Simon Karlsson Holmer, IFK Mora OK, +9.09, 27) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, +12.27.