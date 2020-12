Toppstridens underskattade outsider och laddade rivalmötet – i Bandysurrs spaningar: "Inte så mycket kärlek"

MISSA INTE: Sex livesända TV-matcher innan nyår – här är sändningsschemat

SPANINGAR

► På förhand var det tre tunga favoriter och tre ovissa matcher på annandagsmenyn, och man får väl säga att det blev ungefär som beräknat, i alla fall sett till poängutdelningen.

► Som ni läste förra veckan har Boltics tidigare kapten Andreas Eriksson valt att avstå spel på grund av av barnafödsel. På annandagen kom även beskedet att Jacob Bucht, Boltics klart mest lysande stjärna, också avstår spel i ett par veckor på grund av samma anledning. Det är tufft rent spelartruppmässigt i Boltic för stunden.

► Örebro slog planenligt Boltic på annandagen med 7–1. Märklig situation i början av matchen när Örebro bränner en straff och fem sekunder senare sitter bollen i eget nät efter att Johannes Gustafsson kastat långt på Ted Wiklund. Det är bandy det.

Boltic känns sargat efter spelartappen och när lagen möts igen imorgon, onsdag, så är ÖSK riktigt stor favorit. Det är de inte en ''normal'' säsong på Tingvalla. Efter det ska ÖSK inkassera två poäng mot Kungälv eftersom de inte tänker spela på bortaplan. Sesam har öppnat sig för närkingarna, det kan man lugnt säga.

► På annandagen stod jag uppe i TV-tornet på Ljusdals IP för att se en match jag faktiskt sent kommer glömma. Hela 11–9 slutade Ljusdal–Västanfors.

20 (!) mål totalt i matchen alltså, och det sjukaste med allt var att det var i underkant. Första halvlek var jämn rent chansmässigt och det var väldigt intressant att se Västanfors stå så pass högt. Om första halvlek var chansrik (5–5) så var det inte i närheten av vad den andra halvleken var.

Hade avsluten varit skarpare hade de tio mål som gjordes i andra fördubblats. Det var en 30-minutersperiod i andra där Ljusdal kom i superläge efter superläge bara genom att slå ett (!) enda pass emellan sig på mittplan. Kul match var det att jobba med i alla fall och jag vill passa på att påminna kommentatorerna nere i Fagersta att fylla på bläcket och ta med sig det stora anteckningsblocket när lagen möts igen imorgon.

► Allsvenskan ligger bra till schemamässigt tycker jag. Eftersom kvalen både upp och ned är obefintliga i år, förutom dubbelmötet som lag två och tre ska spela, så bör det väl inte vara några stora bekymmer att förlänga säsongen en vecka om det skulle bli för tight schema.

Det tror jag dock inte kommer behövas. Det är ju fortfarande ett par WO-matcher som inte registrerats i tabellen, och ytterligare en omgång spelas idag och imorgon. Vips så har vi i princip spelat hälften av matcherna på mindre än en och en halv månad. Nu har vi två månader att slutföra resten, och det tror jag stenhårt på att vi kommer klara.

► Tillberga slår Katrineholm på bortaplan. Innan säsongen hade jag tyckt att det var en halvskräll, men nu känns det ganska väntat. Katrineholms försvarsspel är rent ut sagt för dåligt. Inte blir det bättre när man bjuder på kassar. Kolla bara Katrineholms byte när Tillberga gör 2–0. Jag hade kunnat betala dyra pengar för att höra vad Roger ''Gubben'' Carlsson sa till sina gubbar efter det. Topplocket måste nästan ha gått va?

Tillberga är seriens mest underskattade gäng för stunden, det är det inget snack om. Efter omgången nu i veckan kommer man kunna avläsa tabellen bra och på ett ganska säkert vis kunna förutspå vilka lag som gör upp om elitserieplatserna i januari och februari.

Tillberga kommer vara ett. Det vet jag redan nu.

► IFK Rättvik är verkligen storebror i dalarna nu. Om man inte lagt märke till det tidigare under säsongen, så märkte man nog det på annandagen. Det finns även mer att ta av i Rättvik. Viktor Hjelm, som på förhand kanske var den bästa värvningen i hela serien, har inte kommit upp i den nivån han visade under försäsongen under serien. Då såg han nästan omänsklig ut. Hur bra blir Rättvik när han kommer igång? För det är ju trots allt bara en tidsfråga.

Falun har som vanligt svårt att skapa målchanser och för andra gången denna säsong blev man nollat.

► 6–6 slutade det mellan Åby/Tjureda och LAIK i Småland. Det var en riktigt stark upphämtning Lidköpings AIK stod för när man plockade ikapp ett 2–6-underläge. När jag summerar det hela tycker jag nog det var två förlorare. Båda lagen känns väldigt avhängda nu.

FRAMÅTBLICKEN

► Det kommer nog vara bra hetta i Stinsen Arena på onsdag efter att Jönköping tog hem det första derbyt mot Nässjö på annandagen. Läser man mellan raderna på internet så verkar det inte vara så mycket kärlek mellan klubbarna, milt sagt. Om jag får gissa så kommer det delas ut rätt många utvisningsminuter i den här matchen.

► Falun måste bara slå Rättvik imorgon. Så är det. Annars tror jag vägen upp blir för tuff.

► Kalix och UNIK ska mötas två dagar i rad nu i Kalix. Det är två lag som smugit med och faktiskt har en rätt bra tabellposition sett till antalet spelade matcher. Lyckas något av lagen ta två segrar här så ser resterande del av säsongen ruskigt intressant ut för dem.

MISSA INTE: Bandypuls sänder båda mötena mellan Kalix och UNIK!

VECKANS SPELARE

Honom hittar vi i Jönköping. Två insläppta mot Nässjö varav den ena på straff. I övrigt var Oscar Löfqvist en vägg där bak i Jönköpingskassen och förtjänar helt klart veckans utmärkelse. Grattis Oscar!