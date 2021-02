Topprestation från Falu IK i helgens mångkamp "Långt över förväntningarna"

Under helgens ISM mångkamp i Örebro briljerade Emil Uhlin som tävlar för Falu IK. Under sin första seniortävling – Finnkampen i höstas – skrällde falubon och blev bland annat bästa svensk i höjdhopp. I Örebro skrällde han igen: SM-brons, klubbrekord och personbästa i alla grenar förutom höjdhopp (som är ynglingens specialgren). Tävlingen vanns av Hässelby SK:s Fredrik Samuelsson och silvret gick till Marcus Nilsson, Högby IF.

Emil Uhlin är glad och sliten när Sporten når honom på måndagskvällen.

– Jag hade hoppats på personbästa men det här är långt över förväntningarna. Det var ett otroligt jämt SM, vilket hör till ovanligheterna, allting avgjordes på 1000 meter. Idag känns det att jag kört en sjukamp – träningsvärk i hela kroppen.

För Emil Uhlin är påhejning från publiken viktig, men framhåller att helgens tävlingar var väldigt bra genomförda.

– Vi hade en fantastisk speaker och ett fantastiskt gäng att tävla med som höjde stämningen. Jag är en sådan som hoppar mycket på adrenalin och det är en stor skillnad utan publik.

Falu IK:s Nicklas Karlsson placerade sig som femma, och tidigare klubbkamraten, Andreas Gustafsson som tävlar för Upsala IF idag, slutade fyra. Gustafsson var innehavaren av klubbrekordet i Falu IK så att besegra honom var kryddan på moset för Emil Uhlin.

– Nu spöade jag Andreas och tog klubbrekordet. Det blev extra kul!

Överlag tycker Emil Uhlin att det var hög klass på helgens tävling, och att både han och Andreas Gustafsson presterade väldigt bra.

– Det är kul att det stämmer på rätt tävling, säger 20-åringen.

Falu IK-atleten tog NM-silver 2019. Härnäst är siktet inställt på junior-EM i Bergen.

Är det något du känner du behöver förbättra?

– Jag måste bli snabbare. Jag är fruktansvärt långsam. 1 000 meter går bra, men så fort det blir kortare går det sämre. Det är inte min starka sida. Jag behöver explosivträning. Det är inte många höjdhoppare som är explosiva, vi går på kraft, avslutar Emil Uhlin.