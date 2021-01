Topplopp i Sverigedebuten på Rommes V64-omgång

Körande Rikard Skoglund placerade honom tidigt utvändigt ledaren och därifrån avgjorde han efter strid och segrade på 1.17,4a/2 640 meter.

Imponerade gjorde även Rose-Marie Söderlunds Sör Tinder när han vann ett sprinterlopp trots en rejäl galopp kort efter start. Tappade 30-talet meter men jobbade sig ikapp och via spåren i sista kurvan fångade tolvåringen enkelt in ledande Grude Bambi och höll undan för en smygkörd Mine Lotta. Segertiden blev 1.27,2ag/1 640 meter. Galopperade i starten gjorde även betrodda Grude Tilla.

Tredje raka hemmasegern ordande Joakim Elfving-tränade In Love Boko som för Rikard Skoglund tidigt satt i ledningen, medan favoriten Volare Gar fick nöja sig med fjärde ytter. Trots massage av en pigg This Is Alex höll In Love Boko ställningarna hela vägen och segrade på 1.14,6a/ 140 meter.

Hemmafesten fortsatte med Claes Eskilssons-tränade Mio Flash som för Björn Haglund satte upp farten utvändigt om ledande i Am Boko sista 800 och avgjorde efter strid. Segertiden blev 1.16,7/2 160 meter.

Erik Adielsson gästade och körde två V64-favoriter. Fick nöja sig med en andraplats bakom Volare Gar, men satte sedan Self Tought Beauty som från utsidan tog ner ledande Solöns Allica som stumnade sista biten. Segertiden blev 1.15,2a/1 640 meter.

I V64-finalen löste det sig bra för Gunnar Melander och Madame Af Djupmyra. Kunde inte hålla ledningen, men rygg på hårddragande My Golden Eye blev lika bra och ännu bättre blev det när hon kunde glida ut i andra ytter 500 kvar och över upploppet kopplade hon ett säkert grepp och segrade på 1.12,8a/1 640 meter.

Mats Persson