Tomas Polvall om åldersförakt och åldersnoja: ”Ersätt ålder med att växa – bäst mår vi mellan 60 och 75 år”

Vi börjar åldras från vårt första andetag och fortsätter till vårt sista. Livet är att oavbrutet bli äldre. Bäst mår vi mellan 60–75 år visar flera olika studier. Hade det svaret presenterats för mig när jag var sjutton hade jag skakat på huvudet. Då beslutade jag att inte bli äldre än trettio, att det hände under 60-talet var ingen tillfällighet. Då inträffade ungdomsrevolten med slagord som att ”vi hoppas vi dör innan vi blir gamla” och ”lita inte på någon över trettio.”

40- och 50-talet var en tid med stora förändringar och en självklar tro på att ”den ljusnande framtid är vår” som vi sjöng när vi tog studenten. Många av oss som gjorde det var de första i släkten, att många fortsatte till universiteten var svårt att förstå för en föräldrageneration som ofta gått sju år i skolan. Hade dessa föräldrar kunnat iaktta oss från dödsriket hade deras förvåning över hur vi som fyllt sextio i dag lever våra liv varit intakt.

Åldrandet är inte bara en individuellt. Vi åldras mest med jämnåriga. Vi minns då vi i samma ålder upplevde samma slags händelser. Minns du säger vi till varandra och så gör vi det. Att vi som är mellan 60 och 75 i dag vill skapa en mer positiv syn på den generation vi nu tillhör är lätt att le åt, men det innebär inte per automatik att vi har fel. Åldrandet förändras i takt med samhället.

Unga i dag borde glädja sig åt att åldras när de ser hur vi som fyllt sextio lever, istället finns en utbredd rädsla för åldrandet, sanktionerad av mediernas hyllningar till det ungdomliga. Det påverkar alla, främst kvinnor.

För femtio år sedan var plastikoperationer sällsynta, oavsett om människor var nöjda så fann de sig i att se ut som de såg ut. Förändringarna började med brösten, först var det stripteasedansöser i USA som opererade sig så att de fick större. Ett fantastiskt reportage om det finns i Tom Wolfes ”Pumphusgänget.” Sedan dess har inte bara bröstoperationer blivit vanliga, i dag kan allt opereras. Många av mina jämnåriga kvinnliga vänner får giftsprutor i ansiktet. Ingen av mina jämnåriga manliga vänner tar, så vitt jag vet, botox. Inget tyder på att det kommer att förändras så länge mediernas fixering vid kvinnlig skönhet inte rymmer rynkor.

Med tanke på hur bra många över sextio mår borde vi inse vilket privilegium det är, men ålder har blivit ett kontaminerat begrepp, fyllt av förakt och rädsla. Åldrandet ses som en tickande bomb. Sanningen är att vi som befinner oss i tickandet har god hälsa och lever väl. Hur skulle kulturen fungera om alla kvinnor över sextio plötsligt beslutade sig för att överge den? Hur skulle småbarnsföräldrar må utan insatserna från mor- och farföräldrar? Hur skulle de som är över nittio må utan omsorgen från alla yngre äldre?

Äldre människor skildras ofta som ensamma och många är det, men det är unga också, till skillnad från äldre har de färre minnen av gemenskap. Medierna är fyllda med stereotypa skildringar av äldre som sjuka, långsamma och lågpresterande. När allt fler av oss som passerat sextio bryter mot dessa konventioner skapas nya, som inte sällan möts med påpekanden om att tagga ner, även från jämnåriga. Klart att det finns en risk för att skildringar av äldres liv fyllda med glädje och aktivitet skapar förväntningar som kan vara svåra att leva upp till, men då får väl äldre människor lära sig att hantera det.

Bitterheten och besvikelserna gäller oftast inte det personliga utan den utveckling som ägt rum sedan 80-talet när de rika gjorde uppror och roffade åt sig allt mer. Sedan dess har klyftan mellan de som har allt mer och de som har allt mindre vuxit. När de sociala motsättningarna har ökat har samhörigheten och hjälpsamheten minskat.

Samhället har blivit allt mer segregerat sedan 80-talet, även för åldern. Yngre människor, med god utbildning och ekonomi söker sig till de stora städerna, äldre, med sämre utbildning och ekonomi, hamnar i mindre samhällen. Det märks även i landskapen. Ju längre bort från Stockholm, Göteborg och Skåne desto fler äldre. I Västerbotten är 16,7 procent i Umeå över 65 år, i Dorothea 31, 3 procent, i Luleå 20,5 procent, i Pajala 34, 2 procent och det är likadant i landets sydligaste landskap, i Malmö är 15, 2 procent över 65 år, i Simrishamn 33,4 procent.

Det finns många orsaker till den pågående ålderssegregationen, viktigast är tillgången på arbete och priset på bostäder. Ju längre bort från städer med god tillgång till arbeten desto billigare boende. Äldre med mindre god ekonomi flyttar till platser där det är billigare att leva medan unga människor flyttar till platser där jobben finns och det är dyrare att leva.

När du fyllt 65 år kommer erbjudanden om vad du kan göra som äldre. Yngre människor informerar oss äldre vad de tror vi är intresserade av. Det förväntas att vi tillbringar vår tid tillsammans med andra som fyllt 65. Vi förväntas inte arbeta, utan spela kort, lyssna på föredrag och åka buss tillsammans med andra äldre. Mina föräldrar levde upp till den bilden av de äldres liv. Mina jämnåriga vänner och jag gör det inte.

Finns det ett bra recept för hur vi kan åldras på ett bra sätt? NÄ!

Varje individ måste själv besluta utifrån sina förutsättningar, intressen, erfarenheter och drömmar. Det är inte lätt och det är väl därför många inte tar sig tid att tänka efter vilka möjligheter som finns, utan av slentrian väljer utifrån etablerade vanor och vänners val.

Lyssna mer till dig själv och mindre på andra när du väljer hur du vill leva ditt liv.

Jag gjorde en lista, nej det gjorde jag inte. Jag kunde ha gjort det, men med två undantag vet jag att mitt liv ska fortsätta som det varit så länge som möjligt. Bowling och dans ät nya inslag i mitt liv, för att jag inte hann med det när jag, med villa och tre barn, var tvungen att jobba så hårt att det inte fanns tid för det.

Jag läser, skriver, fotograferar och reser lika mycket som jag alltid gjort. Jag är privilegierad och tänker inte be om ursäkt för det. Jag har jobbat hårt som frilansjournalist och det förändras inte för att jag blivit äldre, tvärtom. Det är mycket jag vill hinna med innan jag dör.

Om vi ersätter åldrandet med att växa kanske vi inser att vi hela livet har en hjärna som fungerar och hela livet kan lära oss nya saker och att kroppen fungerar utmärkt så länge vi använder den.

Böcker om att åldras med värdighet

Stéphane Garnier: Konsten att leva som en katt (Forum)

Du behöver inte samla erfarenheter för att bli gammal och klok. Läs Garniers underbara bok och börja lev lustfyllt.

Diana Athill: Någonstans vid vägens slut – Tankar om den fjärde åldern (Forum)

Athill var nittio år när hon skrev sin bok, sällan har jag läst en bok med samma glädje. Finns massor att njuta av, men också beska sanningar. Som man sått får man skörda. Ska du få ett ljuvligt liv som äldre får du förbereda dig tidigt.

Anne Karpf: How to age (MacMillan)

Humoristiskt, kritiskt och provokativt om äldre människor.

Studs Terkel: The Great Divide – Second Thoughts on the American Dream (Phanteon)

Närmare hundra äldre människor berättar om sina liv. Underhållande och tankeväckande.

Bengt Brülde: Lev hela livet – Filosofiska tankar om ett gott och meningsfullt åldrande (fri tanke)

En omständlig och urtråkig bok, fylld med banala tankar och råd.