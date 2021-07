Tobias Samuelsson: Nyblivna båtägare skapar högtryck hos sjöräddningen, men mer än sjövett behövs för att förhindra drunkningar

Bara under en junimånad under 2000-talet har fler omkommit i drunkningsolyckor än under juni 2021. Hittills i år har 49 personer mist livet, varav 23 av dem i juni. Då är siffrorna för juli inte sammanställda och medräknade. Var och en som går bort är en oerhörd tragedi, där en människa, med nära och kära, försvunnit alldeles för tidigt.

Utöver de som omkommer är det ungefär lika många som överlever drunkningar. Som Andreas Claesson, ordförande för Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, poängterade i en intervju med Ekot (SR 25/7) är det en grupp som det sällan talas om, men där många får bestående men, som hjärnskador.

I våras slog forskare på Karolinska Institutet fast i en registerstudie att vi kraftigt underskattat hur många som drabbas av drunkning varje år. Länge talades det om 100 avlidna per år, men i den nya studien där den internationella definitionen av drunkning används – att andas in vatten – beräknas dödsfallen uppgå till 220 per år, och antalet drunkningsolyckor till 440 när överlevande räknas med.

Till årets höga siffror har såklart värmeböljan bidragit, men också nyfunna intressen i pandemins spår. Aldrig har så många svenskar skaffat pool, eller nyblivna båtmänniskor kastat loss som nu. Till sjöss kan dock okunnighet och ovana i värsta fall få katastrofala följder. Sjöräddningen i Dalarna har den här sommaren ryckt ut fler gånger än under hela förra året, och de många oerfarna som lockats av båtliv tros vara en förklaring.

Bortom vikten av sjövett, finns också en politisk dimension. Livräddningssällskapet efterfrågar fler livräddare och strandvärdar på allmänna stränder. Det kan såklart vara en lösning för stora och populära badplatser, men för det stora flertalet är det ingen realistisk sådan.

På många platser kan dock kommunerna bedriva bättre förebyggande arbete, både för att minimera risker och kvalitetssäkra badplatser, kajer och bryggor. Det kan handla om att informera om faror som undervattensströmmar, eller se till att livräddningsutrustning finns tillgänglig.

På nationell nivå finns också skäl för politiker att höja blicken och fråga sig vad Sverige kan lära av andra länder. Som påpekades av flera organisationer inom liv- och sjöräddning på DN Debatt den 25 juli saknas i dag en nationell strategi för hur drunkningsolyckor ska minska, något som till exempel Storbritannien har. De vill också se ett nationellt centrum för att förhindra drunkningsolyckor.

En ny offentlig inrättning är inte nödvändigtvis svaret, men i frågan om drunkningar har det civila samhället utan tvekan dragit ett oproportionerligt stort lass. Precis som vi har lyckats minska antalet skadade och döda i trafikolyckor under de senaste decennierna, behövs motsvarande ansträngningar politiskt för att minska drunkningsolyckorna.

Att det enligt den nya statistiken dör i storleksordningen lika många av drunkning som i trafiken varje år belyser allvaret. Det borde återspeglas i hur mycket kraft och resurser som går till åtgärder som kan bidra till att den här sommarens dystra siffror aldrig återupprepas.