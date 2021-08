Tobias Samuelsson: Är Siljansområdet dömt att vara taxilöst land?

Den sista maj rullade de sista Sverigetaxi-bilarna i Leksand, Rättvik, Mora och Orsa. Privattaxi är inte lönsamt menar Transdev, som är bolaget bakom taxiverksamheten sedan förvärvet av Siljan Buss häromåret.

Mora och Orsa har fortfarande sina lokala taxibolag, men Leksand och Rättvik har under sommaren i det närmaste varit taxilöst land. Mora Taxi erbjuder förvisso taxi även där, men avståndet gör en taxiresa till en lika dyr som besvärlig historia. Framkörningsavgiften ligger på 600 kronor, och bokningar tas bara i mån av tid.

På Hotell Lerdalshöjden i Rättvik – som emellanåt löst problemet genom att personal fått agera chaufförer – vittnar hotellägaren om besvikna gäster som utgår från att det ska finnas taxi när de kommer fram (Siljan news, 210729). Hotellet har till och med fått dåliga recensioner, uteslutande som följd av taxibristen.

Visst är det smått parodiskt att turistande storstadsbor förväntar sig att taxibilarna ska stå uppradade vid ankomst, eller att en Uber-chaufför ska dyka upp på beställning. Men skrattet fastnar i halsen. Siljansområdet är en av Sveriges största turistdestinationer – hur kan det inte vara underlag nog för taxi?

Stålbadet som pandemin inneburit för taxibranschen är en förklaring. Det har också Transdev lämnat som skäl till nedläggningen (DT, 210513). Men i år är inte första sommaren som taxibilarna lyser med sin frånvaro i Rättvik eller Leksand. Under somrarna 2007 och 2008 gick det inte heller att få tag på en taxi, vilket slutade med kommunerna gick ihop och upphandlade taxiservice från Taxi Sälen under sommaren därpå.

Jonny Jones (C) och Ulrika Liljeberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Rättvik respektive Leksand, avfärdar en återupprepning av den lösningen med att taxi inte är kommunal kärnverksamhet (Siljan news, 210730). Inte utan poänger – kommuner ska inte syssla med privattaxi för skattepengar.

Däremot är ansvaret i högsta grad politiskt. I den senaste kollektivtrafiklagen från 2016 står uttryckligen att den ”regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet”.

Det kan man knappast säga att Region Dalarna lever upp till efter den 31 maj i år.

Och det är inte bara marknadens fel. På mindre orter är det svårt att överleva som taxibolag på enbart privata körningar. Tvärtom är avtal om färdtjänst och skolskjuts ofta en ekonomisk förutsättning. Men lokala taxibolag, som inte har möjlighet att köra färdtjänst i mer än i kanske en kommun slås ut i regionomfattande upphandlingar.

I praktiken blir dock de hårda kraven en pappersprodukt, då det taxialternativ som nu kvarstår är svarttaxi som inte följer några som helst krav.

Ett annat bekymmer är de förlegade regler som omgärdar taxiverksamhet. Kravlistan för den som vill köra taxi är lång, med taxilicens, specialregistrerad bil med särskilda plåtar och taxameter. Taxichaufför är med andra ord inget man blir som extraknäck för att köra turister på deltid under några månader av året.

I praktiken blir dock de hårda kraven en pappersprodukt, då det taxialternativ som nu kvarstår är svarttaxi som inte följer några som helst krav.

Det hoppfulla är att delningsekonomin förändrar taxibranschen. I många länder finns nu samåkningstjänster som låter privatpersoner köra andra mot betalning. Under en kort period fanns det även i Stockholm, då Uber lanserade sin tjänst Uberpop. Allt som kräves var egen bil, bakgrundskontroll och kortare utbildning. Tyvärr slutade det försöket i domstol, och samåkningstjänsten lades ner i Sverige.

Ett kort storstadsfenomen till trots är det inte i Stockholm som sådana tjänster hade gjort störst nytta, men på platser som vid Siljan. Om även Sverige moderniserade sin taxilagstiftning skulle inte bara flera kunna tjäna en hacka under turistsäsongerna, men taxibristen lösas under ordnade och uppstyrda former.

Så nej, taxi hör inte till kommunal kärnverksamhet, men den uppkomna situationen är ett politiskt misslyckande. Siljansbygden borde inte vara taxilöst land.