Tobias Forsberg återvänder till hockeyn – blir expert i C More: "Ska bli väldigt spännande"

I vinter är det två år sedan olyckan som avslutade Tobias Forsbergs karriär skedde. Sedan dess har Forsberg jobbat med rehabilitering och vägen tillbaka till en ny sorts vardag.

Men på torsdagen kom nyheten om hans återkomst till ishockeyn. C More meddelade då via sina sociala kanaler att Tobias Forsberg är klar som ny gästexpert inför höstens hockeysäsong, där 32-åringen kommer finnas med under de hockeyallsvenska sändningarna.

”Det ska bli roligt att få komma tillbaka till hockeyn som alltid varit en stor del av mitt liv”, säger Tobias Forsberg i ett pressmeddelande.

"Att få se hockeyn från ett annat perspektiv än från isen ska bli väldigt spännande. Jag är mycket tacksam gentemot C More för denna möjlighet och ser mycket fram emot seriestarten", säger han i pressmeddelandet.

I somras berättade Tobias Forsberg i en stor intervju med DT om olyckan, känslorna efteråt och vägen tillbaka.