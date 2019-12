Toaletter i Dalarna menssäkras: "Skär du dig finns plåster, brinner det finns brandsläckare men får du mens finns ingenting"

Det var i slutet av september, under årets bokmässa i Göteborg, som #menssäkrad först drog igång – en kampanj skapad av den ideella plattformen My Period is Awesome som driver diverse rättighetsbaserade mensprojekt i Sydafrika, Namibia och Uganda

Och målet med kampanjen är, precis som namnet antyder, att toaletter på till exempel skolor, arbetsplatser och i offentliga rum ska tillhandahålla sådant som kan behövas vid mens.

– Det som ska finnas är mensskydd, soptunna och möjlighet att tvätta händerna, förklarar Gabriella Åström som arbetar på Folkuniversitetet Dalarna, en av flera i länet som hakat på kampanjen.

Nyligen menssäkrade de sina toaletter i Falun, och snart ska även toaletterna i lokalerna i Borlänge få de rosa kiten.

– Jag såg kampanjen eftersom jag följer bokmässan i Göteborg och tänkte att yeah – det där måste vi göra. Jag gillade det faktum att det är något hands on, en väldigt enkel fysisk handling som direkt gör skillnad, säger Gabriella Åström.

Hon har sett liknande lösningar på bland annat restauranger, men inte i någon större uträckning.

– Det är som de skriver: Skär du dig finns plåster, brinner det finns brandsläckare, men får du - som nästan hälften av befolkningen – mens finns ingenting vilket egentligen är väldigt konstigt. Det är verkligen en tillgänglighets- och trygghetsfråga.

Hon konstaterar att hon, och många med henne, kämpar eller har kämpat med känslor av både tabu och skam vad gäller menstruation.

– Jag vet själv hur det varit när man gått i skolan, eller när man jobbat, och plötsligt fått mens utan att vara beredd. Då har man fått stoppa trosan full med toalettpapper och gått runt och varit obekväm tills man kunnat gå och köpa eller fråga någon om mensskydd.

– Och går man runt och känner så och oroar sig för att det ska blöda igenom tar det så mycket fokus från det man håller på med. Men finns ett sådant här litet kit kan man ju vara lugn.

På Folkuniversitetet, där det hålls både yrkeshögskoleutbildningar och kvällskurser med majoriteten kvinnor, har initiativet mötts av positiva reaktioner.

– Jag blev så glad i dag för jag fick gå och handla mensskydd och fylla på. Jag tänkte att "vad skönt", för det innebär att vi förmodligen hjälp någon att inte behöva tappa fokus.

På kampanjens hemsida kan man beställa hem ett eget kit med både tamponger och bindor. När man placerat ut det på en toalett kan man skicka in en bild och bli med på kartan över landets alla menssäkrade toaletter.

– Man kan såklart göra ett eget kit också och behöver inte köpa från deras hemsida. Men vi tyckte att det kändes bra att stötta dem och deras arbete. Om man köper kitet så blir man ju dessutom med på den här kartan vilket jag tycker är bra. Vi vill vara med och visa att det här är viktigt, och är vi många som syns kanske det blir en självklarhet.