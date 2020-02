Tjuvar stal alla borrmaskiner och tillbehör på tandkliniken: - Vi har fått ringa återbud till patienter hela morgonen"

Tidigt på torsdagsmorgonen upptäcktes ett inbrott i Kullaklinikens tandläkarpraktik på Storgatan i Malung.

När personal kom på plats kunde man konstatera att bland annat alla nya borrmaskiner med tillbehör var borta i de tre behandlingsrummen.

Förövarna har tagit sig in i kliniken genom att klättra upp på byggnadsställningar som står uppställa vid husfasaden och tagit sig in via balkongen.