Tjuvar bröt sig in i villa när boende var hemma - polisen: "Klart det är obehagligt"

Fräcka tjuvar bröt sig in i en villa utanför Rättvik – när boende var hemma. Polisen fick in larmet via 112 av anmälaren som befann sig i huset under pågående inbrott.

– Boende var på övervåningen och hörde att någon eller några befann sig i huset, berättar polisens presstalesman Mats Öhman.