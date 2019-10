”Tjejkväll” i Falun bjöd på både bus och godis

Många stod och stampade för att hålla värmen när termometern visade runt noll. På radion rapporterades att den meteorologiska sommaren inte tagit slut så tidigt på 40 år.

Vintertid alltså, men Tina Prestberg och Gabrielle Åström höll värmen i sitt fototält vid Folkuniversitetet – där lockades förbipasserande att fota sig och sina vänner, med eller utan mustasch och glammiga glasögon. De stod för det lite busiga, annars var det mycket godis.

Mest folk var det som vanligt på Holmgatan, men stans barbershop-körer tog sig ton även längre upp på Slaggatan, för att sedan flytta sig söderöver i olika stationer. ” Yes, my heart stood still Yes, her name was Jill” sjöng de bland annat – ett sätt att göra reklam för julkonserten.