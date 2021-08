Tittarsuccé i går – nu väntar ny toppmatch med Leksand: "Ett av våra mest intressanta lag"

Efter succésäsongen 2020/2021 är intresset, om möjligt, ännu större för LIF den här säsongen. Och precis som vanligt är många nyfikna nu under försäsongen. Hur ska laget formeras? Hur ser de nya spelarna ut? Är stjärnorna från förra säsongen lika heta?

Och svaren på de frågorna ges ofta under Leksands matcher.

– Många av våra tittare är särskilt intresserade av våra livesända försäsongsmatcher, säger Helena Nyman som är chefredaktör och ansvarig utgivare på Falu Kuriren och Dalarnas Tidningar.

I bevakningen av Leksands IF ligger DT dagligen nära laget. Mer eller mindre varje drag klubben gör analyseras, både genom liverapporterna från träningarna i Tegera Arena men också genom fördjupande intervjuer med spelare och ledare.

Den här säsongen sänder vi Leksands IF:s båda matcher i Strömstad Hockey Classic. På onsdagen var det en hård kamp i cupens första möte mellan Leksand och Frölunda – där göteborgarna till slut vann efter straffar. På fredag väntar en ny match, då ställs det blåvita gänget mot Färjestad.

Intresset av att följa Leksands IF är stort, konstaterar Helena Nyman.

– Det ser vi dagligen i våra analyser, och gårdagens möte med Frölunda var inget undantag, tvärtom så stod rapporteringen ut på sajten i den hårda konkurrensen i nyhetsrapporteringen, säger Helena Nyman.

Den livesända matchen lockade ett stort antal nya kunder, och de befintliga kunderna flockades också runt sändningen som är den mest tittade på sajten den senaste tiden.

Mattias Wallström är livesportansvarig inom Bonnier News, och ser även där att Leksands IF har en dragningskraft som sticker ut, även i jämförelse med andra lag.

– Det är ett av våra mest intressanta lag, både sett till antalet tittare och antalet lästa artiklar. Bevakningen av Leksand är otroligt viktigt för våra lojala användare, säger Mattias Wallström.

Därför är det glädjande att vi kan sända även kommande match för Leksands IF under turneringen i Strömstad. På fredagskvällen står Färjestad för motståndet, och den matchen väntas dra minst lika stort intresse. Matchen har sändningsstart 18.40 och går att se via den här länken.

Så gör du för att se matcherna:

Som prenumerant hos oss behöver du inte betala något för att se våra tv-sändningar. Matcherna ingår i din prenumeration! Genom att logga in på DT får du tillgång till alla matcher vi livesänder och alla plusmärkta artiklar på vår sajt. Vill du bli prenumerant, blir du det här.