Tipsrunda under både Leksandsbron och ytan

Leksands dykarklubb bjöd under söndagen in till tipsrunda. 20 dykare var med och svarade på frågor åtta meter under ytan. Utöver dykare från Dalarna var det även dykare från Boden, Stockholm och Skövde som deltog.

– Vi hade 13 frågor plus en utslagsfråga som satt på botten i Leksandsälven, säger dykarklubbens ordförande Magdalena Laurell.