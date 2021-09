Tipspromenaden i Morkarlby 26 september

Morkarlby Bygdegårdsförening arrangerar på söndagarna i september och oktober en tipspromenad för stora och små. De tolv frågorna är uppsatta utefter av ca 2 km lång slinga genom Morkarlby. Frågorna denna gång spände hela vägen från Sydafrika till rymdens stjärnor via Månen, från dagsaktualiteter som vulkanutbrott till valdagar via Mora flygplats. Svårast var frågan om när 2022 års ordinarie allmänna val ska genomföras, hela 25 av 29 svarade fel på den. Rätt svar är den 11 september. Söndagen den 26 september deltog 29 vuxna och 7 barn. Utslagsfrågan handlade om att gissa hur många som låg i en plastback (det var 64 st) Barnens tipspromenad vanns av Nike, som hade alla 12 rätt och var närmast på utslagsfrågan. Tvåa blev Filippa, också 12 rätt, men lite längre ifrån på utslagsfrågan och trea blev Filip, även han med 12 rätt. Vuxenpromenaden var lite svårare och ingen fick ihop 12 rätt. Vann gjorde Per Grudd som var ensam med 11 rätt . Tvåa blev Kristian Holtz som var den av flera deltagare med 9 rätt som gissade bäst på utslagsfrågan. Trea blev Zigge Freijs, också med 9 rätt, men en något säme gissning på utslagsfrågan. En "Lucky loser” lottas också ut bland övriga deltagare och det blev denna gång Mats Matsson-Frost. Frågorna denna gång spände hela vägen från Sydafrika till rymdens stjärnor via Månen, från dagsaktualiteter som vulkanutbrott till valdagar via Mora flygplats. Svårast var frågan om när 2022 års ordinarie allmänna val ska genomföras, hela 25 av 29 svarade fel på den. Rätt svar är den 11 september. Alla frågorna och de rätta svaren hittar du på Morkarlbybystuga på Facebook.