Tips på ledighetspyssel hemma: Så kan du skapa av kompostpåsar, kaffefilter och toarullar

– Toalettrullar kan man göra mycket av, inte bara klassiska julkarameller. Toalettrullarna kan även klippas i remsor och limmas ihop till fina stjärnor som kan pryda paket eller hängas upp som dekoration. Enkelt och återbruk

gillar vi ju!

– Kompostpåsar går att göra fina saker med – dessa kan med lite pyssel bli till något unikt – klipp ett mönster och limma ihop flera till fina stjärnor!

Många har kaffefilter hemma – hämta sax och lim och skapa med lite fantasi fantastiska kreationer.

– Känner du att du behöver inspiration så skulle jag tipsa om att googla på pyssel och toalettrullar, kompostpåsar och kaffefilter. Du kommer att bli förvånad över hur mycket som kan skapas! DIY (Do It Yourself) är underbart!

Sedan vill Maliin tipsa om att fynda i naturen.

– Det är en skatt! Plocka gamla pinnar, mossa, eller granris. Med det kan du sedan skapa. Lägg granris på buffébordet eller på det dukade bordet. Fram med kreativiteten och låt fantasin flöda.

