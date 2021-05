Timo Räisänän, Beethoven och en världspremiär när Dalasinfoniettan deltar i den digitala ”Åfesten”

Musik i Dalarna har en egen ”scen” på Åfesten den 5 juni och bjuder på ett varierat program av inspelade konserter. Först ut är ”Hommage à Beethoven” samt en världspremiär av kompositören Johanna Doderers verk ”The trees”, som aldrig spelats för publik tidigare.

– Vi sköt upp den konserten när den skulle spelas, för att kunna köra den på Åfesten, säger Lisa Johansson från Musik i Dalarna.

Sedan blir det ”Violinkonsert nr. 3” av Wolfgang Amadeus Mozart med Roberto González-Monjas som både dirigent och solist. Slutligen spelas Joseph Haydns ”Symfoni nr. 60”.

Under rubriken #Midonline Mix visas en rad musikstilar som spelats in under året, varav en hel del inte tidigare visats. Det handlar om allt från romersk mytologi av Benjamin Britten, argentinsk tango av Ástor Piazzolla till marimba av Cyril James Squire och Evert Taubes klassiker Så skimrande var aldrig havet. Dessutom får musiker komma till tals i intervjuer som varvas med musiken

Slutligen blir det repris av Timo Räisänens besök hos Dalasinfoniettan förra året, där Ted Gärdestad hyllas.

– Det är roligt att kunna ha en bredd i vårt utbud, som riktar sig till olika målgrupper, säger Lisa Johansson.