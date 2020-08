Timbersports: Säsongen återupptas – "Vi följer utvecklingen"

Säsongen kommer dock att utföras med strikta förhållningsregler, helt i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och råd, betonas.

– Det är flera aktiviteter som har legat på is, bland annat kvalifikationer till internationella tävlingar som är planerade till senare under hösten, säger Emma Birgersson, kommunikationsansvarig på Timbersports Norden.

– Situationen med Covid-19 är absolut inte över utan vi behöver anpassa våra aktiviteter till rådande riktlinjer och att fortsätta ta ansvar. Vi följer utvecklingen på daglig basis och är redo att ta nya beslut beroende på hur situationen utvecklas, säger Emma Birgersson.

Planen är att det ska arrangeras minst ett av de två internationella mästerskapen under säkra och kontrollerade former, utan publik, under senare delen av 2020 i tyska München.

Först ut är European Trophy, det europeiska kvalet till World Trophy 2021, som planeras till den 8 november.