Tillbaka i Dalarna – så ska doldisen ena skidlandslaget efter kaosåret: "Måste få lite lugn och ro"

När Sporten möter upp Anders Byström är det andra gången han är på plats i Skidförbundets lokaler i Falun sen han blev ny chef för längdlandslaget i början av april.

En utsatt roll, i ett folkkärt landslag, som på senare tid har skakats om ordentligt.

– Det är ju det. Men man kan inte göra mer än sitt bästa. Om nån tycker att det är för dåligt, då är det väl så. Jag vill bidra med det jag kan och jag hoppas att det är bra. Den här organisationen behöver ju lite stabilitet och långsiktighet nu. Visst är det många som tänker och tycker om vad man beslutar eller gör, men det är jag medveten om, säger Anders Byström och kisar in i majsolen.

Stabilitet och långsiktighet är annars knappast något som har präglat det svenska längdlandslaget under det senaste året.

När Rikard Grip slutade som landslagschef i mars ifjol blev det startskottet på en kavalkad av förändringar och avhopp och det har blivit allt mer tydligt att mycket har legat och bubblat under ytan runt landslaget.

Att kliva rakt in i det som varit ett sånt getingbo är dock inget som oroar Anders Byström.

– Jag är trygg, för vi är några stycken som vill samma sak här. Det känns som att stöttningen finns från alla delar i organisationen, vi vill göra ett bra jobb nu och det är ett långsiktigt tänk. Det känner jag mig väldigt trygg med. Sen måste vi så klart göra ett hårt jobb.

Hur har du upplevt året, från ditt perspektiv?

– Jag har ju bara läst vad som står, men det är ju inte alltid sanningen. Så man ska nog inte dra för stora växlar av det. Det enda jag kan konstatera är att det har bytts mycket folk och det har varit svårt för folk att hinna sätta sig in i rollerna och få en stabilitet. Det är nog bara det som är ett av problemen. Vi måste få lite lugn och ro och sätta strategin för hur vi ska jobba.

Märktes det att det har varit stormigt, när du kom in nu?

– Njae. Vi har inte pratat så mycket om det, för vi vill se framåt nu. Men visst, det är ju folk som har åsikter om saker som har varit. Utvärderingar görs ju alltid.

Nu blir han, tillsammans med längdchefen Daniel Fåhreaus, en nyckelkugge för att ena landslaget till en enhet där alla drar åt samma håll.

– Ja, vi ska väl ena allt egentligen. Vi måste ju vara ett lag om det här, så det är en viktig del, att vi ska enas så långt det är möjligt. Sen ska man inte vara ense om allting, för då blir det ingen bra organisation heller.

Hur ska det gå till?

– Nyckeln är, som jag sa, att vi pratar med varandra. Om vilka förväntningar vi ska ha på varandra och vad vi ska göra. Vet man det, då kommer det att gå bra.

Som ny på jobbet finns det en hel del att stå i och schemat under hans dagar i Falun är relativt späckat.

– Det är att helt enkelt sätta sig in i allt som jag ska göra. Läsa arbetsbeskrivningen och börja beta av lite grejer. Just nu handlar det framförallt om att sätta organisationen och teamet tillsammans med längdchefen. Vi vill få klart det ganska snabbt i och med att det redan borde ha varit klart, men både han och jag kom in ganska sent. Nu vill vi göra det bra. Det tar lite tid, men det måste det få göra också.

Numera bor han utanför Vänersborg, men relationen till Dalarna är något han bär med sig sen gammalt.

I fyra års tid, mellan 1998 och 2002, var han han bosatt i Mora, efter att ha hittat kärleken vid Siljans norra strand.

Under sin tid där arbetade han som redigerare och reporter på Mora Tidning.

– Jag trivdes jättebra i Mora. Det var en liten arbetsplats med ett tajt gäng, så det var jättekul. Jag spelade lite fotboll i Vikapojkarna på Sollerön, i den fina miljön. Jag trivdes jättebra. Det är fint runt Mora och Orsa och jag åkte mycket skidor. Jag minns det som väldigt bra, berättar Byström som även bott i Falun under en tid, då han var utbildningsansvarig hos Svenska Skidförbundet.

Och det nya jobbet kommer att innebära att han framöver åter kommer att spendera en del tid i länet, konstaterar han.

– Det blir nog en del. Nu blir det väl ganska intensivt i början, men sen blir det mer sporadiskt. Nån sväng i månaden skulle jag gissa på. Helst ska vi väl vara ute på läger framöver, om det ordnar till sig, säger Byström och syftar på den rådande coronapandemin.

I grunden kommer han från skidåkningen, där han varit tränare på de flesta nivåer i Sverige och under fem år, varav tre som chefstränare, även för det framgångsrika norska landslaget.

Närmast i tiden ansluter han dock från från Skidskytteförbundet, där han under det senaste året hade samma roll som han nu tagit sig an för längdskidåkningen.

– Jag trivdes jättebra. Skidskyttet är på frammarsch, som synes. Det är jättefin, familjär stämning på världscupen och många länder är med och slåss, vilket gör att det kanske blir en annan dynamik än vad det är i längd. Sen var det inte helt lätt att komma in i en ny sport, även om jag har varit i skidskyttet lite grann förut. Men jag hade kanske behövt mer tid för att sätta mig in i alla delar av det.

Under åren i Norge fick Anders Byström känna på en skidmiljö som sannolikt är den hårdaste i världen.

En miljö där bara guld räknas och där det mediala trycket ligger på en helt annan nivå än någon annanstans.

– Visst blev man påpassad, men det var också otroligt lärorikt erfarenhetsmässigt. Jag fick jobba med väldigt duktiga tränare och åkare där. Jag jobbade ganska nära Johannes Kläbo ett tag och att få se hur han tänkte och processen runt det var väldigt spännande. Jag tycker inte att det var nåt problem med uppmärksamheten så.

Men det var hårda krav?

– Absolut, det var ju krav på medaljer hela tiden och det lyckades vi ju med. Men det tror jag många hade gjort (skratt). Det är ingen svår uppgift.

Men blir man jagad av media där, eller hur funkar det?

– (skratt) Ja jo, det är mycket så. Det är mycket så att de ska ha svar. Men oftast kunde jag skicka det vidare. Nu är det lite mer att jag är chef och då ska jag svara på frågor.

Kan du ha nytta av din bakgrund som journalist i din nuvarande roll?

– Jag hoppas väl det. Det är ju ändå ganska stort intresse för längdskidorna och jag märker skillnaden från skidskyttet att det är mycket mer tryck på längdsidan. Så jag hoppas att jag kan förstå journalisternas behov, men också att jag förstår lite hur det fungerar i de fall man vill ha ut saker.

Den stora skillnaden mellan Sverige och Norge är dock idrottens status i de båda grannländerna, konstaterar han.

– Där är man superstar om man håller på med längdskidor. Så är det ju dessvärre inte riktigt i Sverige. Det är så många andra sporter som konkurrerar om det här.

I Norge, konstaterar han, vill i stort sett alla bli längdskidåkare från barnsben.

– Och det innebär status att vara det. Vilket också gör att det skärper allt runt hela längdskidåkningen. Det byggs rullskidbanor och anläggningar överallt. Och det finns pengar i Norge. Kanske inte så mycket just nu, men det har funnits. Och det gör att föräldrar köper all utrustning till sina barn. Det blir en hel industri runt längdskidåkningen, på ett bra och dåligt sätt. Mycket bra, för det skapar förutsättningar som vi inte har här. Det är en tuff utmaning som vi har mot dem.

Varför ville du bli landslagschef för Sverige?

– Det är klart att det är en liten dröm att jobba på högsta nivån i Sverige med längdskidåkning. När jag började tänka på att jobba med längdskidor så var det ju först att tänkte att det hade varit kul att bli tränare nån gång. Och så blev jag det... och allt eftersom så funderar man på var man kan bidra mest.

– Jag tror att jag är bra som tränare, och jag har lärt mig mycket där. Men jag tror att jag är ännu bättre på att hålla bollar i luften, organisera saker och driva frågor. Försöka ha en helhetssyn på saker och ting. Därför är den här rollen väldigt bra ur min synvinkel och jag antar att förbundet ser att jag kan bidra med mitt ledarskap, lugn och trygghet. Det är väl det som behövs.

Längdchefen, Daniel Fåhraeus, har beskrivit Anders Byströms bakgrund som perfekt för uppdraget.

– Det är kul att höra. Jag tror han syftar på att jag dels har varit i Norge en del och varit på egentligen alla positioner. Jag har utvecklats hela tiden och fått med mig mycket erfarenheter. Och dels står jag för samma ledarskap som honom. Jag tror att det är viktigt att vi är några stycken som står för det.

Vad är det för ledarskap?

– Vi ska få ihop ett team, vi ska kommunicera på rätt sätt med varandra och vi ska vara tydliga med vad vi förväntar oss av varandra i gruppen. Alla ska veta sina roller och även ha lite mål om vad man vill förbättra. Det är en sak med åkarna, men vi vill ju jobba med personalen, tränarna och ledarna också. Så att vi inte glömmer bort den biten.