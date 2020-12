Tilda tar över tomtejobbet – "Fint att vi gör det här tillsammans i Falun"

Hon berättar hemma hos Carla Dahlberg, som tidigare haft ledarluvan och ordnat för insamling och utdelning.

När hon tvekade inför ännu en satsning, mest på grund av pandemin, tog Tilda Kallur över.

Hon och mamma Kristina har tidigare arbetat som tomtenissar, det vill säga ingått i gruppen som suttit hemma hos Carla Dahlberg och slagit in paket.

– Det är en verklig tomteverkstad. Vi sätter på julmusik, läser önskelistor och packar ihop julklappar, säger Tilda Kallur med ett av många skratt under intervjun.

Insamlingen går nu till på samma sätt som tidigare år. Falubor som vill bidra skickar pengar eller köper paket.

Tilda Kallur betonar att just julgåvor ska vara nya saker. Under resten av året förmedlar föreningen endast second hand-saker och på julafton ska barn få helt oanvända klappar, förklarar Tilda Kallur.

Pengarna kan också gå till presentkort i livsmedelsaffärer.

Falubor i behov av gåvor anmäler intresse och skriver en önskelista via ett formulär på Facebook.

Några dagar före jul planerar Tilda Kallur sin rundresa för utdelning. Överlämningen kommer i år att ske utomhus, på säkert avstånd, och för första gången helt utan kramar.

Hon har inte tidigare varit med om att dela ut klappar.

– Men det ger också mycket att vara med i arbetet innan. Det är fint att vi kan göra det här tillsammans, från Falubor till Falubor.

Så kan du skänka:

Köp en julklapp och slå in den om du vill. Sätt på en lapp och beskriv innehållet och vilken ålder som julklappen passar för. Lämna in på Grand hotel eller Scandic som ställer upp som mottagare och sedan förmedlar vidare till tomtegänget.

Du kan också bidra genom att swisha till För Falun i Falun på 123 634 5706 eller BG: 679-5009.

Familjer som behöver julklappar och hjälp med matpengar fyller i ett formulär via en länk.

Mer information finns på Facebookgruppen För Falun i Falun.

I år stöttar också Falu Kuriren insamlingen. Helena Nyman, chefredaktör, framhåller att tidningen kan nå ut till många både genom papperstidningen och sajten dt.se.

– Vi hoppas kunna bidra så att att ännu fler bidrag kommer in till den här julen – efter ett år som inte liknat något annat.

Läs Helena Nymans krönika.