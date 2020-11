Tidigare Rättvikskonstnären Nathalie Djurbergs skulptur såldes för 16 miljoner

"Crocodile, egg, man" skapades för Nathalie Djurberg och Rättviksfödde ljudkonstnären och musikern Hans Bergs projekt ”The Black Pot”. Det är en installation med tre parallella videoverk som visas i ett mörklagt rum möblerat med sittmöbler i form av glaserade munkar och stekta ägg.

Utropspriset var satt till 300 000 till 400 000 kronor, men konstverket klubbades alltså för 16 miljoner och gick till en amerikansk samlare, enligt auktionsfirman.

– Det är väldigt ovanligt för en svensk samtida konstnär att komma upp i dessa summor, säger Louise Wrede, specialist på samtida konst vid Bukowskis, till Svenska Dagbladet.

Duon presenterades i en stor retrospektiv på Moderna museet 2018 och har gjort sig kända för sina leranimationer. I våras porträtterades de i filmen ”Det här är himlen” på K Special på SVT.

De var ett par under femton år, men är numera separerade. De hade sin bas i Berlin under många år, men under en period bodde de i Rättvik, Hans Bergs födelseort.