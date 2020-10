Therese på Karlersgården tar hem medaljer för sina ostar: "Helt hysteriskt"

Det var lite av slump att hon startade mejeriet. Hon var på Kulinariet en dag och träffade Birgit Werner som drev Wernergårdens mejeri. Therese sa lite på skämt att Birgit skulle höra av sig om hon ville sälja mejeriet. En vecka senare ringde Birgit och Therese fick köpa mejeriets utrustning.

Thereses make Christian Boberg var positiv till idén om ett mejeri på gården och efter en hel del byggnadsarbete kunde de starta Karlersgårdens mejeri och butik. Det första året var kämpigt.

– Jag sprang här ett år och kollade temp och det var halvt hysteriskt. Jag gjorde ostar som var goda och mindre goda.

Efter hand lärde hon sig hantverket och blev mer rutinerad. Hon fick fler kunder och tillverkningen tog fart. Förra året gjorde Therese Lundvall ett ton ost. I år tror hon att det blir cirka 1,5 ton.

Hon ystar en gång i veckan, då går det åt 350 liter mjölk. Det är framför allt en ost som har stor efterfrågan, eldosten, en svensk motsvarighet till halloumi.

Sveriges gårdsmejerister äger rätten till det namnet eldost.

– Alla har olika recept och det blir lite olika resultat. Den har varit helt hysteriskt med eldosten. Den tar slut på en vecka och då måste jag fylla på.

Therese Lundvall gör sina ostar på komjölk. Hon beräknar att behövs nio kor för att få ihop tillräckligt med mjölk för ostproduktionen.

Familjen har inga egna kor utan mjölken köps in från Hermanssons lantbruk i Skoga.

Therese Lundvall har en rad ostar i sitt sortiment. Hon varierar tillverkningen efter vad hon har lust att göra.

– Ibland är jag sugen på att göra salladsostar, mjuka ostar. Ibland är jag sugen på att göra hårdostar, så då gör jag mina långlagrade. Kittostar tycker jag mest om att göra.

En av ostarna som fick pris under SM i mathantverk var en kittost. Hon fick en bronsmedalj för ostsorten Klimpen, en mjuk kittost. Hennes kumminost med kittad yta, tog hem en silvermedalj.

Hon skickade in tre ostar till juryn. Den tredje osten var en hårdost, som går under namnet Klacken.

– Den trodde jag att jag skulle få pris för. Men det var de andra två som belönades, det blev jag förvånad över.

Hon är nöjd med hur företaget har utvecklats. Hon lägger ner många timmar på mejeriet och hittar kunder till osten. Hon tror att hon skulle kunna öka försäljningen ännu mer om hon var bättre på marknadsföring.

– Jag tar inte ut en lön på 20 000 kronor varje månad. Jag kommer inte heller att nå upp till det och det är inte mitt mål. Jag vill få det att gå runt så att jag kan klara mig och det gör jag nu.

Den som besöker gården kan se att allt inte handlar om ost. Framför butiken spatserar två myskankor och ett par höns letar mat i grönsakslandet. Två fläckiga grisar bökar runt innanför ett staket. Det är en del av vad familjen försörjer sig på.

– Jag har en liten odling med grönsaker. Jag har bin för honung och har höns. Jag säljer ägg, honung, grönsaker och ost. Det är mest osten som ger intäkter.

Hon säljer sina produkter i butiken på gården, till en restaurang och en gårdsbutik på Färna herrgård. Tidigare sålde hon en del på marknader. När de har ställts in under året har det istället blivit ökad försäljning via reko-ringen.

Varannan onsdag åker hon till reko-ringen i Avesta och varannan torsdag åker hon till ringen i Falun och Borlänge och säljer varorna under en halvtimme.

– Det har blivit ett stort uppsving där, säger hon.