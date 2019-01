Olsson dubbelmästare i Australien – nu väntar singelfinal: "Har ett mentalt övertag"

Inte nog med att han besegrade världsettan Shingo Kunieda i Australian Opens singelturnering – efter 30 förluster på 32 tidigare möten mot den 22-faldige Grand Slam-mästaren från Japan.

Stefan Olssons storform håller i sig "Down Under", och under natten till fredag – svensk tid – vann Falu TK-spelaren rullstolstennisens dubbelturnering i Melbourne.

Tillsammans med belgaren Joachim Gerard vann Olsson finalen mot Stephane Houdet, Frankrike, och hemmaspelaren Ben Weekes med 2–0 i set.

– Det känns fantastiskt att vinna dubbeln här i Melbourne. Jag har varit i dubbelfinal här några gånger tidigare, men aldrig vunnit förut. Därför är jag så otroligt glad att jag lyckades vinna den här gången, säger Stefan Olsson till Sporten.

Därmed har nu Stefan Olsson vunnit fem Grand Slam-titlar i karriären. Två i singel, samt tre i dubbel. Han har dessutom ett OS-guld från 2012 på meritlistan.

– Formen är god just nu och jag spelar på en väldigt hög nivå. Jag ska bara försöka trumma vidare, säger Stefan Olsson.

Redan under natten till lördag, svensk tid, kan Olsson vinna nästa final i Australian Open – i singelturneringen mot argentinaren Gustavo Fernandez.

– Så jag måste gå och lägga mig nu för att förbereda mig inför morgondagen, säger Stefan Olsson.

Hans tränare Toni Gustavsson fyller i:

– Kan han spela på samma sätt som mot Shingo har Stefan en bra chans i singelfinalen. Han ska dra ner på tempot i duellerna, säger Gustavsson och fortsätter:

– Jag tror att Stefan går in i finalen med en bra känsla. Han har ett mentalt övertag på Fernandez eftersom han har slagit honom i båda sina Wimbledon-finaler.

RESULTAT/AUSTRALIAN OPEN, RULLSTOLSTENNISENS DUBBELFINAL

Stefan Olsson/Joachim Gerard – Stephane Houdet/Ben Weekes 2–0 (6–3, 6–2)

Fotnot: Singelfinalen spelas under natten till lördag, inte före 03.00 svensk tid, och kan ses på hemsidan www.ausopen.com samt Eurosport.