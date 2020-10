Tårtfest när Västerdalarnas flygklubb firade lyftet – bäst i hela landet: ”Vi har en bred topp”

RST flygs på klubbarnas hemmaplaner, men med liknande banor. Sedan används ett räknesystem som tar ut koefficient och ger poäng i tre olika moment: höjd, hastighet och längd.

Alla dessa moment tävlar man sedan i individuellt, i tremannalag, tiomannalag och i allsvenskan som är uppdelad i division 1, 2 och 3.

Det enda lagmoment som Västerdalarnas flygklubb inte vann var tiomannalag, där man blev tvåa, en ynka poäng efter Arboga.

– Det är träning. Mycket träning, erfarenhet och intresse som ligger till grund för framgångarna, säger eldsjälen Kjell Dalsheim.

– Vi sporrar varandra och hjälps åt att läsa väder, säger LG Uhr.

– Vi är rätt få som helhet, men har en bra fördelning och hjälper varandra. Vi har en väldigt bred topp jämfört med andra klubbar och har många som är tävlingsinriktade, menar Håkan Schweitzer.

Då såväl SM som EM och VM i år ställdes in på grund av pandemin var alla de bästa svenska flygarna med i RST som var den enda nationella tävlingen som kunde genomföras.

– Vi är många som är bra i klubben och hjälps åt med banläggning och diskuterar hur man tror vädret kommer bli. Man måste läsa rätt och veta innan hur långt man kan åka nästa dag så man är mentalt förberedd och har tillräckligt med mat med sig. Åker man, som jag gjorde, 122 mil tar det 10,5 timme. Vi kikade kvällen före hur vi skulle åka, det var det som lade grunden, säger LG Uhr.

– Det handlar om att lyckas lägga banan i rätt omgivning. Nu var vi ner till Arboga och vände, hade vi lagt banan fem mil längre österut hade det varit sämre väder och då hade det inte gått lika bra, så det krävs både tur och skicklighet.

Att tävla i segelflyg är i princip en självklarhet när man tillhör Västerdalarnas flygklubb.

– Ser man sedan att man kan hävda sig mot övriga i Sverige, då är det extra stimulerande, säger LG Uhr.

– Men det är inte alla som tävlar, en del är nöjda upp med att bara komma upp och se på utsikten, men för oss som håller på med tävling är det det som gäller, och vi är jättenöjda med säsongen, säger Kjell Dalsheim.

Den årliga konferensen med bankett som segelflygklubbarna brukar hålla och dela ut priserna i RST uteblev i år på grund av coronarestriktionerna, men det hindrade inte Västerdalarnas flygklubb att fira.

Kaffe och guldtårta blandades med härliga minnen från sommaren och planer inför nästa sommar.

Då har man regerande mästarstatus att leva upp till, och lita på att klubben vill försvara den positionen.

Resultat

Allsvenskan division 1: 1) Västerdalarnas FK (Jari Niskanen, LG Uhr, Johan Gustafsson, Kjell Dalsheim, Håkan Schweitzer, Kristofer Swärd) 165242 poäng, 2) Landskrona 149287, 3) Borås 148332, 4) Arboga 144273, 5) Lidköping 141044.

3-mannalag distans: 1) Västerdalarnas FK (Johan Gustafsson, LG Uhr, Jari Niskanen) 94005 poäng, 2) Arboga 81400, 3) Borås 69101.

3-mannalag hastighet: 1) Västerdalarnas FK (LG Uhr, Johan Gustafsson, Kjell Dalsheim) 105952 poäng, 2) Ljungbyhed 95800, 3) Uppsala 95160.

Lag-SM (lägsta platssiffror): 1) Västerdalarnas FK 64, 2) Borås 89, 3) Uppsala 95, 4) Arboga 158, 5) Stockholm 267.

10-mannalag (lägsta platssiffror): 1) Arboga 34, 2) Västerdalarnas FK 35, 3) Borås 39, 4) Landskrona 47, 5) Eskilstuna och Uppsala, båda 51.

Individuellt, Segelflygkombination: 1) LG Uhr, Västerdalarnas FK 79484 poäng, 2) Johan Gustafsson, do, 79296, 3) Per Carlin, Arboga, 76811... 7) Jari Niskanen, Västerdalarnas FK, 69218, 11) Kjell Dalsheim, do, 64697.

Hastighet: 1) Ronny Lindell, Landskrona, 36571 poäng, 2) LG Uhr, Västerdalarnas FK 36175, 3) Johan Gustafsson, do, 35773... 5) Kjell Dalsheim, do, 34004, 13) Jari Niskanen, do, 31432.

Hastighet klass 2: 1) Kristofer Swärd, Västerdalarnas FK, 26711 poäng, 2) Karl Andersson, Feringe, 25505, 3) Ludvig Jauring, Arboga, 25494, 4) Ingemar Brottare, Västerdalarnas FK, 25050.

Distans: 1) Janne Nordh, Lidköping, 36615 poäng, 2) Johan Gustafsson, Västerdalarnas FK, 34892, 3) Per Carlin, Arboga, 32071, 4) LG Uhr, Västerdalarnas FK, 30892... 7) Jari Niskanen, do, 27663, 15) Kjell Dalsheim, do, 24162.