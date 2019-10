Tårögd Hampus åkte ur Idol: "Vill inte lämna det här gänget"

När Tusse Chiza från Tällberg avslutade kvällen med Whitney Houstons "How will I know" tog han revansch för den besvikelse han kände efter förra veckans framträdande.

- Det här var magiskt och det här var du, sade jurymedlemmen Kishti Tomita.

Innan dess hade Kishti Tomita i tårar hyllat Dao Di Ponziano Molanders tolkning av Percy Sledges "When a man loves a woman" och utropat "hallelujah" efter att Madelief Termaten sjungit The Mamas & The Papas "California dreamin".

Beröm fick också Freddie Liljegren, som sjöng Erik Hassles "Hurtful".

- Du sjunger faktiskt bäst av alla i år, och jag är helt knäckt av dig, sade Anders Bagge.

En annan som likt Tusse Chiza ville ta revansch var Hampus Israelsson som hängde löst förra veckan. Han tog sig an Victor Leksells "Tappat" och sånginsatsen var ett steg i rätt riktning, tyckte juryn.

- Det var avskalat och vackert, sade Alexander Kronlund,

Men det räckte inte riktigt för vare sig Freddie Liljegren eller Hampus Israelsson, för när tittarnas röster var räknade var det de två som hängde löst.

Till slut stod det klart att Hampus Israelsson hade fått minst antal röster och han tvingades därmed lämna tävlingen.

Oskar Carlsson/TT

Fakta: De är kvar i tävlingen

Tusse Chiza

Nathalie Ulinder

Ellie Lilja

Dao Di Ponziano Molander

Freddie Liljegren

Astrid Risberg

Christoffer Hamberg

Kim Lilja

Madelief Termaten

Gottfrid Krantz