Prisbelönta författare möter sina läsare i Tällberg – ”De bästa som går att få fram”

För tredje året firar några av Nordens mest aktuella författare trettonhelgen i Tällberg. I Villa Långbers möter de sina läsare och diskuterar litteratur, film och drama. Den röda tråden är "Hur man berättar en historia"

Bland deltagarna finns flera vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris och Augustpriset. Arrangören och producenten Birgitta Baud förklarar att den återkommande författarträffen blivit en succé och tradition.

– Det är unikt att få hit de här författarna som är de bästa som går att få fram just nu, förklarar hon.

Programmet började redan på fredagen med Fatima Bremmer, som bland annat skrivit boken "Ett jävla solsken". Det är en biografi om Ester Blenda Nordström som var en av Sveriges första kvinnliga journalister och som praktiskt taget introducerade undersökande journalistik i Sverige.

Det är en dröm för en författare att få träffa sina läsare

Bremmer intervjuades av Ann Victorin om hur boken kommit till och vem Ester Blenda Nordström egentligen var och vilken betydelse hennes reportageböcker haft ur ett bredare samhällsperspektiv. Bland annat berättade Fatima Bremmer om hur hon blivit nästintill besatt av den kvinnliga journalistlegenden som mer eller mindre glömts bort i den svenska historien.

– Det är en dröm för en författare att få träffa sina läsare och här kommer man väldigt nära dem. Jag ser det som en förlängning av att jag skrivit boken, menar Fatima Bremmer.

Under helgen får deltagarna möjlighet att träffas dels under föreläsningar dagtid men även under kvällens middag. De populära författarna lottas ut bland borden för att det ska bli rättvist.

Birgitta Baud berättar att hon som gammal krögare vet att viktiga samtal sker vid middagsbordet och att många bevingade ord har sitt ursprung där.

– Det är spännande för vanliga människor att få prata med fantastiska författare och dela tankar med dem, menar hon.

Efter lunch var det dags för en av Finlands främsta författare, Kjell Westö. Tillsammans med sin svenske kollega Jerker Virdborg diskuterade de hans skildringar av Finland och Helsingfors, skildringar som resulterat i otaliga litteraturpriser.

Westö är egentligen inne i en skrivperiod när han helst vill vara för sig själv, men ett spännande program och möjligheten att få uppleva Dalarna kunde han inte motstå.

– Man behöver ensamheten för att skriva men att träffa människor vidgar ens perspektiv. Det är en balansgång mellan att vara introvert och extrovert, förklarar han och fortsätter:

– Jag tycker verkligen om att träffa mina mina läsare. Det är ett sätt att säga tack, utan dem hade jag inte haft det här yrket.

Han avslöjar att boken han nu håller på med blir annorlunda. Handlingen utspelar sig i en fiktiv skärgårdsmiljö, ett val han gjort för att komma bort från Helsingfors, som ofta funnits med i hans tidigare romaner.

Årets teman är: Nordiska författare, samekulturen och teater. Den norska författaren Nina Lykke hamnar i fokus under lördagsmorgonen, då hon intervjuas om att skiva satir. Hon är inne i en process med en ny bok och helgen möten ger henne mycket inspiration.

– Att höra andra författare berätta om hur de jobbar är väldigt intressant.