Syrebrist, buller och dieselångor – usel arbetsmiljö i maktens boningar kan kosta 61 miljoner kronor

Kostnaden har beräknats landa någonstans kring 61 miljoner kronor.

Listan över arbetsmiljöbrister är 14 punkter lång och berättar om en arbetsmiljö som i stort sett tvingar kommunledningen att vidta åtgärder.

– Man har inte skött om byggnaden tillräckligt väl. Det var först när vi satte oss ner och tittade lite närmare på bristerna som vi insåg vidden av problemen, säger kommunchefen Tommy Sandberg.

I vissa lokaldelar är det snudd på syrebrist, i andra störs personalen av bullrande fläktar.

Det gemensamma lunchrummet är förhållandevis nyrenoverat. Men det anses vara för litet och har så hög ljudnivå att många väljer att inte gå dit för att äta och fika.

Och i några rum på personalavdelningen besväras personal av dieselångor. Anledningen tros vara att på våningen under finns byggnadens dieseldrivna reservkraftaggregat.

– Jo, så är det, man känner av ångorna, säger personalstrategen Johan Ploman som arbetar i ett av rummen.

Ibland luktar det mer, ibland mindre – oavsett vad det är för årstid.

På listan över brister nämns även rum med fläktaggregat på utsidan, vilket medför att personalen känner av vibrationerna.

En del delar på ett kontorsrum som inte är anpassat för två personer

Överlag är kontorsrummen inte ljudisolerade. Integritet och personliga samtal sätts på undantag.

– Och det finns de som delar på ett kontorsrum som inte är anpassat för två personer, upplyser Tommy Sandberg.

Tillsammans med tekniske chefen Andreas Håll guidar han runt i det långa och utsträckta kommunkontor som under årens lopp har byggts på och till i takt med att den kommunala förvaltningen har ökat.

Kommunchefen talar om lojala medarbetare som länge nog har härdat ut bland arbetsmiljöbrister och en omodern planlösning.

– Men nu går det inte längre, nu måste det vidtas åtgärder, tillägger han.

Den allra första akutåtgärden blir att hyra in sig i andra befintliga lokaler i kommunen, vilket snabbt skapar mer svängrum i väntan på en permanent lösning.

Ambitionen är att flytten in i de temporära lokalerna ska kunna ske i januari-februari

Förhandlingen med en privat fastighetsägare om cirka 600 kvadratmeter golvyta och 30 extra kontorsplatser är i slutskedet.

– Jag vill inte avslöja så mycket mer. Men förhandlingarna bör vara avslutade inom 14 dagar, påpekar Tommy Sandberg.

– Ambitionen är att flytten in i de temporära lokalerna ska kunna ske i januari-februari, tillägger han.

Kommunalrådet Fredrik Jarl (C) är medveten om att en satsning i den här storleksordningen på ett kommunalt förvaltningskontor knappast är något man vinner ett val med.

Men vare sig han eller någon annan i den politiska ledningen kan längre bortse från den långa listan med arbetsmiljöbrister.

Faluföretaget The New Branch har under året utrett kommunkontorets brister och behov. Det har mynnat ut i ett underlag med fem alternativa lösningar – 0, 1, 2, 3 respektive 3,5.

Alternativ 0 är att låta allt vara som det är, medan alternativ 1 är raka motsatsen; ett nybyggt kommunkontor till en beräknad kostnad på 100 miljoner kronor.

Alternativ 2 bedöms kosta cirka 50 miljoner kronor och innebär en totalrenovering som ökar antalet kontorsplatser från dagens 120 till 140.

Kommunstyrelsen enades dock vid senaste mötet att låta kommunchefen Tommy Sandberg fördjupa sig i alternativen 3 respektive 3,5.

Båda handlar om en totalrenovering, en tillbyggnad och är behäftade med prislappar på 61 miljoner kronor. I ena fallet tillskapas 150 kontorsplatser, i det andra 140.

Nu ska vi fördjupa oss i alternativen och avrapportera resultaten under vårvintern

En anledning till att fokus riktas mot de två något dyrare alternativen är de bedöms erbjuda en ökad framtida flexibilitet i användningen av lokalerna.

– Vi jobbar allt mer i projekt och behöver därför skapa lokaler som fungerar långt in i framtiden. Dessutom vill vi fortsätta vara en attraktiv kommun att jobba i, säger Tommy Sandberg.

– Och vi måste vara klimatsmarta och vi vill plocka in fler verksamheter i samma lokaler, tillägger Andreas Håll.

Någon tidsplan när renoveringen kan gå från ord till handling finns ännu inte.

– Nu ska vi fördjupa oss i alternativen och avrapportera resultaten under vårvintern, säger Tommy Sandberg och tillägger att därefter återstår det för politikerna att fatta beslut.