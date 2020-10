SVT:s utmaning inför direktsändningen i Malung – få vill medverka: "Svårt att göra en debatt om bara en sida är med"

SVT:s debattprogram – Sverige möts: Direkt – sänds direkt från olika platser runt om i landet. På onsdag kväll kommer produktionen till Malung för att debattera vindkraftsfrågan och boende i Malung är inbjudna att delta. Däremot är förtroendet för SVT inte det högsta bland de som röstat mot vindkraften.

Vi tror inte att det kommer gynna oss, varken ja eller nej-sidan i Malung

– Vi har tagit ett kollektivt beslut som vi har motiverat i ett inlägg på våran Facebook. Vi har varit väldigt eniga och vi tror inte att det kommer gynna oss, varken ja eller nej-sidan i Malung. Det blir mer en vindkraftsdebatt, säger Christer Gunnarsson som är medlem i styrgruppen av "Nej till vindkraft på Ripfjället".

De som är emot vindkraften i Malung har tillsammans skapat ett forum på Facebook i en öppen grupp som också kallas "Nej till vindkraft på Ripfjället". Där har en av företrädarna för nej-sidan uppmanat till att inte ställa upp i SVT:s program om de får en förfrågan.

– Man får titta tillbaka på de program som tidigare varit. Det är kort tid, man får en halv minut sedan blir man avbruten och blir bortgjord. Vi har inga som är tränade för media, vi är vanliga landsbygdsbor allihop, säger Christer Gunnarsson.

Måste man vara mediatränad för att delta då?

– Ja det tror jag är väldigt viktigt och det är ingen av oss som har en sådan utbildning.

I ett inlägg i Facebookgruppen "Nej till vindkraft på Ripfjället" så skriver en annan person att “upplägget och vilka gäster som ska delta ska hållas hemligt, men jag är trött på allt hemlighetsmakeri i hela den här processen”.

Gunnarsson från "Nej till vindkraft på Ripfjället" utvecklar det.

– Det är det som vi tycker är så otäckt, vi går med på en sak och sedan dyker det upp personer som vi inte vet på förhand. Det kan till och med vara ministrar, det har nämnts. Jag har pratat med en kollega och det kan till och med bli på en högre nivå.

Ser du det som negativt att ha ministrar med i debatten?

– Vi ser det som negativt att vindkraftsetableringen ska drivas igenom till vilket pris som helst. Det grundar sig ju i miljömålen och parisavtalet och vi ser en stor fara i det. Vi har gjort vårt, vi har röstat nej.

Det är ett missförstånd och det har jag förtydligat för många

SVT gör ungefär en gång i månaden en större produktion där man sänder från olika platser i Sverige och tar sig an ett brännande samhällsämne. Projektledare för programmet är Jorun Collin som dementerar uppgifterna om att man håller gästerna hemliga för varandra.

– Nej det gör vi inte, det är ett missförstånd och det har jag förtydligat för många. Men vi vet inte vilka som kommer med. När man skapar en sändning så gör man research och ringer vitt och brett. Om vi får ett “ja” från två personer så kan vi inte lova båda att de får vara med, det är en preliminär bokning. Det är inget hemlighetsmakeri. Programmet är inte satt förrän vi kommer nära sändningsdagen och det kan vara saker som ändras tätt inpå. Så kan det vara med direktsänd tv. Det handlar om att balansen ska hållas och programmet bli så bra som möjligt, säger hon.

Vi visste ju att det var… infekterat i bygden, men vi visste inte hur infekterat det var

Jorun Collin ingår inte i den direkta kontakten med de tilltänkta deltagarna i debatten, men hon jobbar intensivt med produktionen. Hon medger att det funnits svårigheter i processen inför programmet i Malung.

– Vi visste ju att det var… infekterat i bygden, men vi visste inte hur infekterat det var, det har gått upp dag för dag för mig. En del har tackat ja för att sedan tacka nej. Det är lite “akta er för SVT”-inställning och det är såklart problematiskt för oss. Det blir tufft att sända från Malung, utan att få med Malungsbor. Men än finns det hopp, säger hon.

Har det varit svårt att hitta deltagare från nej-sidan till debatten?

– Jag det skulle jag säga. Många menar att de har för mycket att riskera. Det är fortfarande några som säger att de ska vara med och jag inser nu hur modiga de är, egentligen ska ju det vara självklart i Sverige, men allt ställs på sin spets. Jag tror att vi kommer att se flera Malungsbor i sändningen, de ska ha mycket kredd de som ställer upp, säger Collin.

Vi har redan vunnit kampen, vi har fått ett nej i omröstningen

Det har uppmanats i en Facebookgrupp från nej-sidan att inte delta i debatten. Varför är det viktigt att man ställer upp?

– För det första så är det svårt att göra en debatt om bara en sida är med, rent metodiskt. I ett större perspektiv så är det såklart mycket tråkigt om det finns ämnen som vi inte skulle kunna lyfta till en debatt på det här sättet om locket läggs på. Då sker debatten på sociala medier istället, och jag tror att vi har mycket att vinna på att faktiskt mötas.

Att aktivt tacka nej till att medverka från nej-sidan är ett självklart val menar Christer Gunnarsson.

– Bland annat har vi fått reda på en del av de som ska vara med i programmet, då fattade vi misstankar direkt och då ska vi inte vara med. Vi har en för dominerade motpart, så vi har inte en chans i debatten och det går mer ut på att förlöjliga oss på landsbygden. Det handlar mer om konflikt, det är primitivt och vi är klimatförnekare och allt möjligt, you name it. Vi har sett att vi bara kommer förlora på att vara med, vi har redan vunnit kampen, vi har fått ett nej i omröstningen, ett ganska klart nej också trots en pandemi, säger Gunnarsson från styrgruppen av nej-sidan.

Projektledaren Jorun Collin förstår att Malungsborna kan ha ett lågt förtroende för SVT.

– Jag känner inte av något förakt direkt men jag hör vad de säger och kan i viss mån förstå vad de menar. Jag tror att vi journalister som reser ut från storstaden inte alltid varit bra på att skildra glesbygd. Oavsett hur mycket jag än säger att vi vill göra en bra, balanserad och intressant sändning så tror jag att de har med sig hur man ibland har blivit behandlade, så de kan ha rätt i sin kritik. Jag kan inte på tre dygn motbevisa dem, säger hon.

Kommer det bli något program av?

– Ja det kommer det, säger Collin.

Jorun Collin lägger även till att produktionen kommer att välkomna publik – i viss mån.

– Vi kommer att tillåta en lite skara publik under debatten. Förut har vi kört helt utan, men nu tar vi in en mindre publik, så är man intresserad är det bara att höra av sig till oss på SVT, säger hon.