SVT:s Malin Olsson från Falun spelade in nya äventyrsserien hemligt nygravid: ”Var som en zombie”

Tillsammans med Dante Zia är Malin Olsson programledare för den nya tv-serien ”Fixaräventyret”, som spelades in utanför Ängelholm i Skåne i somras. Det var lägerliv ute i skogen där man under inspelningen lyckats pricka in årets varmaste dagar.

– Det var helt fantastiskt, som en befrielse att bara få komma bort från sus och brus och gå in i totalt äventyr.

I programmet delas barnen upp i två lag som får i uppdrag att bygga en flotte som ska ta dem över en magisk sjö för att rädda en hemlig skatt. Programledarna Malin och Dante leder de båda lagen genom spännande tävlingar och tuffa utmaningar.

Det var som att komma tillbaka till min barndom, som att hitta mig själv igen.

Det blir mycket känslor, frustrationer, hemlängtan och även en hel del kärlek i lägret.

– Man lever sig in i en saga. De moderna barnen kanske inte hänger i skogen på samma sätt som man gjorde förr. Men det var inte jobbigt för dem att leva utan mobiler, det gick bra – allt handlade istället om äventyr och tävlingar.

Malin har bott i Falun, men är uppvuxen nära skogen i Skattungbyn utanför Orsa. Trots intensiva inspelningsdagar så tyckte hon det var skönt att få komma ut i skogen, på det sättet.

– Det var som att komma tillbaka till min barndom, som att hitta mig själv igen. Det gav mig en känsla av frihet.

Samtidigt som inspelningen pågick kämpade Malin med sin egen utmaning; gravidtröttheten.

– Jag var som en zombie de första graviditetsveckorna, säger Malin, som ändå är förvånad över att tröttheten inte syns så mycket på henne, nu när hon har tittat på programmet.

– Ingen visste om att jag var gravid. Den tröttheten.. jag kände mig mer sovande än vaken. Hela systemet sätts igång när man blir gravid, det är svårt att förklara det för män.

Malin har sedan tidigare en dotter med sångaren Simon Peyron från gruppen Outrigger. Dottern Blanka är snart fyra år.

Hur känns det att bli mamma igen, att få sitt andra barn?

– Jättespännande! Jag ser fram emot att ta en paus från jobbet och gå in i bebisbubblan igen och ta vara på den tiden.

I oktober avslöjade Malin att hon var gravid, via en bild på hennes Instagramkonto. Nu har hon bara ett par veckor kvar att jobba innan hon går på mammaledighet.

Innan dess är det mycket som ska hinnas med. Bland annat ska hon prata in speakerrösten till både "Fixaräventyret" och till "Vem bor här?", som spelades in i höstas. Hon har även precis spelat in det sista avsnittet av Malins vlogg.

– Nu fasar jag ut mig själv och avslutar det jag har på gång.

Men sedan är det skönt att få känna att man faktiskt längtar tillbaka till jobbet.

Bebisen är beräknad i mars. Ett år hoppas Malin på att vara hemma och föräldraledig. Kanske, lägger hon till. För hennes vision är att få vara med och spela in nästa säsong av "Vem bor här?". I så fall är hon villig att hoppa in till hösten – om det blir fler säsonger.

– Sist jag var mammaledig tyckte jag det var superhärligt att ta en paus från jobbet. Det är intensivt – jag ger så mycket av mig själv framför kameran. Men sedan är det skönt att få känna att man faktiskt längtar tillbaka till jobbet. Det gjorde jag efter att jag hade varit hemma med Blanka ett år, det blir som en omstart.

Har ni bestämt vad bebisen ska heta?

– När vi fick Blanka, ja, det namnet hade jag i flera år innan hon föddes. Men bebis två är inte lika självklart. Vi har en lista på namn, absolut. Men vi är inte superstressade över det.

Är du en stolt dalkulla?

– En gång dalkulla alltid dalkulla! Jag har min folkdräkt, mina traditioner med mig, det finns i mitt dna. Det är något speciellt att komma från Dalarna, som att komma från ett minisverige.

Hon låter lyriskt när hon pratar om Skattungbyn; alla barndomsminnen och om hennes pappa, som fortfarande bor kvar, och hur hon minns farmor med världens godaste kanelbullar.

Det är som en dröm att mamma flyttat hit.

Malin, som numera bor i Malmö, hinner dock inte åka till Dalarna så ofta som hon önskar, även om hon längtar. Men det brukar bli en tur på vintern, över jul eller nyår, men på grund av pandemin blev det inte så i år.

– Coronan är jobbig för alla och tragisk för många som har drabbats på olika sätt– men det finns bra grejer med coronan också, i alla fall för mig, säger Malin och förklarar att hennes mamma flyttat från Falun ner till Malmö.

– Min mamma flyttade ner hit när hennes man blev av med jobbet på grund av coronan. Nu bor de här och han har fått nytt jobb, så det har löst sig. Det är som en dröm att mamma flyttat hit, avslutar Malin.

FAKTA OM MALIN:

Ålder: 39 år den 19 mars

Bor: I Malmö.

Uppväxt: Skattungbyn och Falun

Familj: Sambon Simon Peyron och dottern Blanka, snart 4 år, väntar barn i mars

Gör: Programledare.

Tidigare: Vann Fröken Sverige 2001. Har varit programledare i SVT med bland annat "Sommarlov", "Vem bor här?" och "Eurovision Song Contest".

Aktuell: Programledare för den nya serien Fixaräventyret, med premiär i SVT Play och SVT Barn fredag 19 februari kl 06.00.

Ser helst på: En blandning av dokumentärer och nöjesprogram; Wahlgrens värld, På spåret, Melodifestivalen (”Älskar Mello! Det är något med folkfesten, gemenskapen, glitter och glamour.”)

Ligger på nattduksbordet: Magolja (”Jag smörjer magen varje kväll-”), järntabletter, boken Hjärnstark och ett fotografi på hennes gamla farmor. (”Hon är min idol. Hon har lärt mig sy, sylta och baka.”)

Mat: Äter mest vegetariskt, men varierar mellan kyckling och fisk, (”Älskar fisk!”) och olika grytor, gärna kryddig och stark mat.