Forssa enkelt vidare i Svenska cupen – krossade division 4-lag i storseger

Forssa BK gick in i Svenska cupens första omgång under lördagen. För motståndet stod division 4-laget Vattholma IF, och 357 åskådare hade tagit sig till Änglavallen för att se hur deras lag skulle stå sig mot ett division 3-gäng från Dalarna.

Inget vidare alls, skulle det visa sig för upplänningarna.

Veteranen Seyhmus Abic gjorde 1–0 i första halvlek för Forssa, och i den andra rann det i väg: mål av Simon Ingesson, Mawlid Abdi, Ishak Abika och Ibat Younis gav Forssa en komfortabel passage in i Svenska cupens andra omgång.

Slutresultatet skrevs till 5–1 efter att Erik Övragård gjort hemmalagets enda mål.

Cupens andra omgång spelas den 21-22 augusti, och då kliver elitlagen från allsvenskan och Superettan in i tävlingen.

Matchfakta/Svenska cupen, omg 1

Vattholma IF-Forssa BK 1–5 (0–1)

Målen: 0–1 (19) Seyhmus Abic, 0–2 (48) Simon Ingesson, 0–3 (72) Mawlid Abdi, 0–4 (73) Ishak Abika, 1–4 (75) Erik Övragård, 1–5 (88) Ibat Younis

Varningar, VIF: Benjamin Öhrn

Domare: Dejan Lukacevic

Publik: 357