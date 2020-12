Svenne Rubins har spelat i 40 år – firar med att släppa ny musik

Sedan 1981 har Svenne Rubins hållit på. De har givit ut elva album och haft spelningar i hela Sverige. 2021 firar bandet 40 år och kommer bland annat att släppa en del ny musik.

– Vi har planerat in många grejer som kommer att hända nästa år. Vi kommer att ge ut en singel varje månad och vi har spelat in en del nya låtar under det här året, säger bandets sångare "Sven Rubin", eller Lars Wanfors som han heter vid sidan av scenen.

Utöver att släppa ny musik kommer Svenne Rubins att ladda upp nostalgiska bilder från bandets 40 år på sin Facebooksida. De har även gjort en almanacka för 2021, med datum för låtsläpp och "månadens bild".

– Sedan har vi även förhoppningar på att kunna åka på en ordentlig turné, men det återstår ju att se om det kommer att gå, berättar Lars Wanfors.

Bandet hoppas att 2021 blir bättre än vad 2020 blev. Det blev bara en spelning och en livestream under hela året.

– För min del har jag dock kunnat förbereda mig för nästa år, då vi slår på stort med vårt jubileum, säger Lars Wanfors.

Lars Wanfors är den enda bandmedlemmen som varit med sedan starten 1981. Han minns tillbaka på 40 händelserika år.

– Det finns så otroligt många minnen. Genom åren har en hel del personer varit med i bandet och vi har alltid haft väldans roligt ihop.

Ett starkt minne som "Svenne" har från bandets karriär är när de slog igenom 1992 med låten "Långa bollar på Bengt".

– Låtsläppet blev försenat med ett halvår. Det var tur, för det gjorde att låten släpptes precis innan fotbolls-EM skulle hållas i Sverige. Det hade vi inte ens tänkt på i förhand, säger han.

Lars Wanfors minns även när han förlorade sin ikoniska SKOAL-keps under en spelning på 90-talet.

– Jag brukade scendyka på den tiden och den gången så var det någon som knyckte min keps. Den är ju en viktig beståndsdel för bandet, säger han.

Kort efter den spelningen arrangerades Vilda Vansbroveckan och Sveriges radio var på plats för att livesända Sommartoppen.

– Jag och Marie Svan skulle vara med i en slags radiotävling. Då frågade jag programledaren om jag fick efterlysa min keps, vilket gick bra, berättar Lars och fortsätter:

– Då fick Expressen reda på det och gjorde en spalt i tidningen där det stod att min keps var borta. De efterlyste kepsen tio dagar i streck.

Hur känns det att du har kunnat hålla på med musik i 40 år?

– Det är ofattbart. För mig var det här bara en dröm. Det var ingenting som jag tidigare såg mig själv kunna göra, svarar Lars Wanfors.