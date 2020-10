"Svarta halkan" kan slå till – Trafikverkets råd: "Minska farten, ratta varligt och gasa och bromsa mjukt"

– Nu skiftar väglaget snabbt. Vi halkbekämpar så snart behovet finns enligt våra krav på väglaget, säger Henrik Sundquist, enhetschef Underhåll på Trafikverket, i en presskommentar.

– Men för att minimera risken för olycka är det viktigt att som bilist anpassa körningen, till exempel hastigheten, efter väglaget och andra förutsättningar som gäller här och nu, betonar han.

Svarta halkan den syns inte. Den uppstår blixtsnabbt när fukt på vägbanan fryser till is.

Broar, skuggiga skogspartier och vägar längs öppet vatten är särskilt utsatta ställen.

Det är när det klarnar upp efter regn eller dimma och när temperaturen ligger strax över noll som vägbanan kan frysa på trots att det fortfarande är plusgrader i luften och på bilens termometer.

– Minska farten, ratta varligt och gasa och bromsa mjukt, uppmanar Henrik Sundquist.

Ska man ge sig ut på vägarna går det att kolla in väglaget i realtid via Trafikverkets webbplats. På en karta markeras vägarna med vilket väglag som råder enligt kategorierna: inga problem, risk för besvärligt väglag, besvärligt väglag samt snö- och isvägbana. På kartan kan du se bilder på väglaget just nu via vägväderkameror.

När vintern närmar sig har Trafikverket hjälp av cirka 800 vägväderstationer, som är placerade över hela landet. Stationerna visar yttemperatur, daggpunktstemperatur, lufttemperatur, nederbörd, vindriktning och vindhastighet i realtid. Nästan samtliga stationer har väglagskameror som tar bilder var 10:e minut, även nattetid.

Trafikverket ansvarar för underhållet av de statliga vägarna. Övriga vägar sköts av kommunala eller enskilda väghållare.

FAKTA/Råd till vintertrafikanten

• Hur ser det ut på vägarna? Uppdatera dig via webben, radio och tv.

• Anpassa hastigheten efter väglaget.

• Håll extra avstånd till fordonet framför.

• Visa hänsyn och ta det lugnt.

• Ta det lugnt i omkörningsfilen på mitträckesvägarna. Där får saltet sämre verkan eftersom det inte bearbetas tillräckligt av fordon.

Källa: Trafikverket.