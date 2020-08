Svärdsjö Minicup inställd – försökte in i det sista:"Risk att vi tappar fotbollsspelande barn"

Föreningen har anordnat cupen, som är för barn mellan sex och nio år, i över 10 år. Under årens lopp har den utvecklats och blivit en av Dalarnas största fotbollscuper.

Svärdsjö IF Fotbolls ordförande Dan Gustafsson berättar att fokuset med sportevenemanget alltid har legat på glädje i samspel med sporten.

– Cupen är en viktig introduktion för barn till fotbollen, och det är jätteviktigt för föreningen och fotbollen i Dalarna.

Den 14 juni fick all tävlingsverksamhet inledas igen vilket stärkte hoppet om att kunna genomföra Minicupen som skulle ägt rum under sista helgen i augusti. Nu ställs den alltså in.

Dan Gustafsson avslöjar att föreningen under en lång tid försökt hitta lösningar som skulle göra att cupen kunde spelas.

Bland annat diskuterades att sprida ut cupen geografiskt och tidsmässigt för att säkert kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men till slut fanns det inget annat alternativ än att ställa in.

– Förra veckan landade vi i att vi inte kommer klara det här som vi klarar det i teorin, berättar han.

Fotbollscupen hade 40 anmälda lag och har varit en viktig inkomstkälla för föreningen och Dan Gustafsson säger att det ekonomiska tappet kommer vara stort men menar att andra viktigare värden går förlorade.

– Minicupen är ju någonting väldigt positivt. Det ekonomiska tillskottet är viktigt men det är ju en effekt av något som är så oerhört roligt.

– Sen tror jag att det finns en risk att vi tappar fotbollsspelande barn i förlängningen, säger Dan Gustafsson.