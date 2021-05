Svärdsjö Mekano uppköpta av Falu Mekaniska Verkstad – avgående vd:n: ”Ett lyft för företaget”

Falu Mekaniska Verkstad AB utökar sin företagsportfölj och köper Svärdsjö Mekano AB.

Patrik Källander, vd och ägare Falu Mekaniska AB, är glad över det senaste tillskottet i koncernen

– Det känns roligt. Det här är en del av utvecklingen av vår verksamhet på Falu Mekaniska till lite mer åt maskin- och tillverkningsindustrin. Svärdsjö Mekano levererar maskiner till kunder i hela Europa. Vi vill vidareförädla produkten och få verksamheten att växa framöver, säger Patrik Källander, vd och ägare Falu Mekaniska AB.

Svärdsjö Mekano tillverkar logistikutrustningar, såsom transportörer och utrustning för gods- och pakethantering. Exempel på tidigare uppdrag är tillverkning och montering av transportsystemen hos Clas Ohlsons centrallager i Insjön och Förlagssystem AB:s distributionslager i Falun.

– Det var vi som fick frågan om vi var intresserade av att förvärva Svärdsjö Mekano och det passar oss bra eftersom vi vill utveckla den mekaniska delen, säger Patrik Källander.

Per Sjögren, som är avgående vd på Svärdsjö Mekano AB, kommer fortfarande att vara verksam i företaget under en period efter överlåtelsen och bistå bland annat som konsult.

– Det här känns riktigt bra. Det innebär ett lyft för företaget och öppnar en ny möjlighet för oss att utvecklas med deras kunnande. Falu Mekaniska är duktiga på affärsutveckling och modernisering och att hitta nya marknader och produkter.

Svärdsjö Mekano omsätter cirka sex miljoner kronor och har idag sin verksamhet i Bengtsheden, söder om Svärdsjö.

Enligt Patrik Källander på Falu Mekaniska kommer företaget att vara kvar i sina lokaler.

– Absolut. Fastigheten ingår i köpet och vi har inga ambitioner att riva upp det. Det är ett väl inarbetat bolag med sju anställda och med en väl inarbetad produkt. Vår ambition är att utveckla verksamheten, säger Källander.

Kommer ni att behöva anställa fler?

– Det beror på vad marknaden har att ge. Det har varit en viss nedgång i och med coronan, men skulle det bli en ökning, så är det absolut ingen omöjlighet.

Per Sjögren tog över verksamheten på Svärdsjö Mekano för ett par år sedan efter sin far, Lage Sjögren. Per är glad och förväntansfull inför företagets framtid.

– Jag tror att min pappa skulle vara väldigt nöjd. Han hade svårt att skiljas från verksamheten och jobbade tills han var i 83-årsåldern. Han skulle ha tyckt om att vi går in i en ny fas och att företaget utvecklas. Nu kommer verksamheten, varumärket och dess produkt att leva vidare, säger Per Sjögren.

Svärdsjö Mekano AB kommer att fungera som ett dotterbolag till Falu Mekaniska Verkstad AB och ingå i en koncern med bolagen Plåt Lars, Västerdala Tak AB, Envikens Fjädrar AB och Finofix AB.