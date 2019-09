Svar på interpellation om outbildade socialsekreterare får vänta

Anna Eling (L) är kritisk till att omsorgsförvaltningen anställt personal som arbetar på ungdomsenheten trots att de saknar genomförd socionomutbildning. Ett krav som finns i socialtjänstlagen. Därför bad hon om att få svar på ett antal frågor från omsorgsnämndens ordförande Owe Ahlinder (C) via en interpellation. Svaren skulle kommit under tisdagens fullmäktige men så kunde inte ske. Svaren får uppskov tills nästa kommunfullmäktige.

– Owe kan inte svara i dag och jag kan acceptera det. Men enligt vår arbetsordning så skulle man kunna fått fram ett svar från juni tills idag kan jag tycka, det sade Eling (L) till kommunfullmäktige. Nästa kommunfullmäktige ska det svaras på interpellationen.