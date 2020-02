Susanne Holmlund: Faktaresistenta är vi allihopa, du med och jag med – men det finns motmedel

Så är det förstås inte. I boken "Knowledge resistance - how we avoid insights from others" (Manchester University Press) klargör sociologiprofessorn Mikael Klintman i Lund att faktaresistens alltid funnits. Du är faktaresistent. Jag är det. Och alla andra.

Förklaringen är evolutionär. Våra hjärnor har formats av den jägar/samlartillvaro som vår art levt i under mer än 99 procent av sin tid på jorden. Och vi har inte klarat oss och utvecklats till jordens mest avancerade art för att vi envist sökt sanningen, utan för att vi haft en grupp som skyddat oss. Gruppen är lika med överlevnad. Därför, om vi måste välja mellan sanning och den kunskap som vår grupp accepterar, väljer vi att vara lojala med gruppen.

När vi ställs inför ett nytt påstående frågar vi oss, än i dag, medvetet eller undermedvetet: "Vad har jag att vinna eller förlora på att acceptera det här?". Vinsten/förlusten mäts i status inom den grupp vi identifierar oss med i denna fråga. Blir du en avvikare förlorar du respekt bland de dina. Det är därför vi hyllar vissa avvikare som hjältar (ett klassiskt exempel är Galileo Galilei), för vi förstår vad det kostade dem att stå upp mot gruppen. Fast vi hyllar naturligtvis mest i efterhand, när majoriteten har accepterat den kunskap de stred för.

Första impulsen är kanske att förneka vår egen faktaresistens.

Det här har forskare vetat länge. Av Mikael Klintman och alla sociologer, psykologer, ekonomer och utvecklingsbiologer han läst och intervjuat får vi också veta att inför ett beslut är det normalt att vi först (kanske undermedvetet) bestämmer vad vi vill, och sedan samlar fakta och argument som stöder det. Vi väljer ut fakta som tilltalar oss och kanske rycker dem lite ur sitt sammanhang för att de ska passa in. Maktmänniskor är ofta medvetet faktaresistenta - fattar de beslut de vill och söker argument i efterhand.

Det finns förstås fler skäl till att ignorera fakta. Kanske är informationen för omfattande, komplex eller motstridig. Kanske tycker vi att den kostar för mycket att söka och kontrollera – i tid, pengar eller ansträngning. Kanske är den förknippad med ansvar. Den som vet om världens problem känner sig moraliskt skyldig att göra något åt dem, och därför kan det vara skönare att inte veta. Vi kan söka kunskap för att mota ångest, men också undvika kunskap för att slippa ångest, sa psykologen Abraham Maslow.

Givet detta är det ingen slump att till exempel klimatförnekare oftast hittas i högerkonservativa grupper, som ogillar att andra begränsar vad de och deras företag får göra. "Gröna" å sin sida kan ha svårt att ta till sig rön som att ekologisk mat inte alltid är bättre än icke-ekologisk. Även forskare själva lever och dör i tron på sina vetenskapliga paradigm. Ja, själva den stora tilltron till vetenskapen är ett kulturellt band som förenar den grupp vi kallar Västerlandet.

Det här är omskakande. Vi trodde ju att det var "de" som var faktaresistenta, inte "vi" (enligt samma primitiva hjärna som vill skilja "vår" grupp från "dem"). Första impulsen är kanske att förneka vår egen faktaresistens. Men det finns två sätt att hantera det jobbiga i att ställas inför ett faktum som rubbar vår världsbild. Det ena är att avvisa det. Det andra, och mer civiliserade, är att inta en mer nyanserad hållning i frågan.

När ledarna accepterat något är det fritt fram för andra.

Det finns förstås tillfällen när faktaresistent är acceptabel. Det är förståeligt om du inte vill veta alla tänkbara följder av den sjukdom du just fått diagnos på. Men att inte erkänna och agera mot klimatförändringar är däremot farligt för oss alla. Så vad gör vi? En faktaresistent, till skillnad från en skeptiker, låter sig ju inte vinnas av goda argument utan förnekar bara ännu tjurigare ju fler fakta vi öser över honom.

Knepet, menar Mikael Klintman, är att få den nedärvde gamle jägaren med på banan. Kunskapen måste formuleras om så att den harmoniserar med värderingarna hos den grupp vi vill övertyga. Så tillät sig även konservativa klimatförnekare i USA att erkänna att global uppvärmning existerar, när de fick höra talas om geoengineering, högteknologisk manipulation av klimatet. Storskaliga lösningar som inte begränsar individens frihet låg mer i linje med deras världsbild. Likaså kan de tilltalas av att företag kan tjäna pengar på grön teknologi eller att klimatåtgärder minskar världens flyktingströmmar.

En fullträff är om vi kan omvända en person med hög status i den grupp vi vill nå. När ledarna accepterat något är det fritt fram för andra. Vi i gruppen västerlänningar tror ju till exempel inte på vetenskapliga rön för att vi själva kan kontrollera att de stämmer, utan att för att vi litar på forskarna.

Det nya i vår tid är att internet öppnat en värld där vi snabbt kan hitta grupper som tycker som vi och sprida information – även falsk, om vi vill. Men faktaresistensen i sig föddes inte med Donald Trump. Tvärtom, att han är osofistikerad nog att öppet visa sin faktaresistens gör det enklare för oss att få syn på fenomenet. Och välja att själva inte förneka fakta (om de är korrekta) utan låta den senare utvecklade, tänkande delen av vår hjärna råda och nyansera våra åsikter.

Så vi kanske rentav ska tacka Trump.