Supporterprofilen hyllar "Tjomme" och skickar syrlig passning: "Brynäs ska ur SHL"

Det blåser kallt i Gävle just nu. Stadens stolthet, Brynäs, är i en negativ spiral och har de senaste säsongerna tvingats till flera tränarrockader för att rädda sina säsonger.

Den nuvarande tränaren Peter Andersson sliter hårt med att jobba in en ny spelidé i laget med det hårda jobbet i fokus, men under det senaste derbyt mot Leksand i Tegera Arena var Gävle-laget stundvis utspelade. Leksand går in som stora favoriter när det är dags för ett nytt derby på tisdag i Gävle.

Att Leksand är ett starkare lag den här säsongen gillas självklart av supporterprofilen, Martin Söderek. Men trots ett stundande derby och Leksands framgångar är Söderek tveksam till om säsongen överhuvudtaget ska spelas.

Du har tidigare twittrat om att säsongen bör ställas in. Står du fast vid det?

– Ishockey på elitnivå spelas för publiken och när dessa inte får vara på plats vet jag inte för vems skull vi håller på. Därav tycker jag att den här säsongen, oavsett utgång för Leksand, är avslagen och den kommer för alltid bli ihågkommen inom parentes.

Hur viktigt är det att LIF och SHL-lagen spelar matcher mitt under en pandemi?

– Visst är det så att den här säsongen trots allt skänker folk någon form av glädje i den oerhört mörka vardagslunk vi befinner oss i. Sen är det ju uppenbarligen så att ligan sitter i knät på C More och därför måste spela för att överleva.

Men säsongen spelas trots allt, och verkar ska spelas oavsett hur coronasituationen utvecklas. Och när det gäller det sportsliga har LIF gjort succé, i alla fall i jämförelse med de de senaste åren.

– Leksand har hittills stått för en fin säsong, varken mer eller mindre tycker jag sett till trupp. Vi har lagt pengar på en förstalina och det har fallit väl ut.

Varför har det gått så bra?

– Anledningen till att det börjar röra sig åt rätt håll för klubben tror jag mycket har att göra med rekryteringen av "Tjomme" (Thomas Johansson). I honom har vi en sportchef som vet vad han vill och som inte låter sig påverkas av folket runt omkring som alltid vill ha ett finger med i spelet. Han har dessutom en styrelse över sig som ger honom arbetsro, något tidigare sportchefer i klubben kanske inte haft.

Att supportrarna numera får bevittna ett Leksand som tämligen ofta vinner hockeymatcher hör inte till vanligheterna. Och det syns också på snacket i sociala medier, men även ute på byn i Leksand.

– Snacket börjar väl förändras lite. Vi är inte vana med att egentligen kunna förvänta oss en seger inför en SHL-match, men nu kan vi faktiskt det.

På tisdag väntar säsongens andra Gävledaladerby. Och matchen har så klart betydelse, även om Mora IK är LIF:s stora derbyrival.

Vad betyder ett möte med Brynäs för dig?

– Med tanke på var Brynäs har varit de senaste tio åren och var vi har varit under samma period är det fascinerande för mig att Brynäs blir så fantastiskt nöjda när de slår oss, vilket egentligen borde vara en självklarhet. Det är väl först den här säsongen som rollerna är lite ombytta och jag räknar med att vi vinner. Brynäs ska ur.

Hur mycket betyder det att vinna mot just Brynäs?

– Det betyder tre poäng och att vi skjuter Brynäs lite närmare ett kval. Hade det varit trist? Nej, det hade inte varit trist.

Hur laddar LIF-supportrarna upp inför ett derby utan publik?

– Vet faktiskt inte. Jag vet inte vad man riktigt ska ladda för. När man ska vara på plats laddar man för att peppa sig själv att kunna bidra till stämningen, nu känns ju det tämligen menlöst.

Går det att skapa stämning ändå?

– Nej. Och den som får för sig att på något sätt spela upp inspelat publikljud eller liknande bör fundera ett varv till. Eller så många varv det krävs för denne att lägga ner den idén.

Hur mycket saknar du att vara på plats i Tegera för att heja fram LIF eller åka med en supporterbuss till Gävle?

– Klart man saknar det. Att vara på plats är mer än bara att heja fram laget och det går inte att ersätta med något annat. Eller jag har inte hittat det i alla fall.

Gör det ont i LIF-själen att se en tom ståplats som vanligtvis är fylld av blåvita krigare?

– Det gör inte ont i själen att se läktaren tom, för jag vet ju varför och att det är absolut nödvändigt. Jag längtar dock till första gången arenan får gunga igen efter det här. För gungas, det ska det.