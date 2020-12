Supermamman: Födde Belle – gjorde comeback i LIF fem månader senare: "Sug att komma tillbaka"

Elin Lundberg har spelat för Leksands IF i 14 år. För fem månader sedan födde hon en dotter. Den nyblivna mamman bor, tillsammans med sambon Sebastian Hellström och dottern Belle, i ett grått hus med röda knutar i ett villaområde där hästhagar syns från gården. Sporten besöker Lundberg veckan efter hennes comeback i SDHL. Rollen som mamma har gett Leksandsbacken nya perspektiv.

– Det är helt fantastiskt. Man undrar ju vad man gjort innan. Hockeyn har alltid varit nummer ett. Nu inser man att det är inte allt. Det finns någonting som är så mycket viktigare, sen är hockeyn en väldigt, väldigt stor del av mig.

Lundberg stänger igen en dörr till och konstaterar att där inne är det bara renoveringsstök. Bredvid soffan står en pyntad julgran. Paret träffades för nio år sedan. För tre år sedan köpte de sitt hem, en nyproduktion som skulle till att byggas endast två kilometer från Tegeras arena.

Veteranen är tillbaka och spelar matcher med Leksands IF. Comebacken gjordes i bortamatcherna mot Stockholmslagen AIK och SDE HF. Det blev förlust i båda.

– Att jag inte har spelat match på ett år det märktes. Man är lite ringrostig i vissa moment och jag hoppas att jag ska komma tillbaka. Sen om jag hinner det i den här säsongen eller om det blir nästa det är svårt att säga. Jag försöker göra mitt bästa.

Leksand IF ligger på botten av tabellen. De där två senaste förlusterna cementerade dem där.

– Det tar på självförtroendet men någonstans tror jag att vi har kommit dit att nu får det vara bra. Nu måste vi försöka klättra upp ur den här sprickan.

Det var inte planerat att bli mamma, men föräldrarna är tacksamma. Uppehållet från matcher i Leksands IF varade ett år.

– Sista matchen spelade jag innan jul, drygt tre månader in i graviditeten. Jag var på is så länge jag kunde, till mars i stort sett. Då vart det pandemi och vi stängde ner. Jag har försökt att träna under hela graviditeten. Det har jag gjort både för den fysiska och psykiska biten. Det var en ganska tuff graviditet och jag mådde dåligt till och från, säger 27-åringen.

Har du några framtidsplaner för hockeyn?

– Just nu så känns det så himla kul att vara tillbaka. Det känns jätteroligt! Jag hade tuff säsong förra, då jag var knäskadad hela hösten. Sen spelade jag tio matcher och sen skulle jag ha barn. Det var mest jobbigt mentalt tror jag. Så att nu få komma tillbaka och spela några matcher och det känns bra i kroppen det gör det ännu roligare. Är det den känslan så kan jag gärna spela någon säsong till.

Elin Lundberg började spela hockey för Leksand som 14-åring. Hon har vuxit upp med föreningen och drömmer om att vara med och utveckla damverksamheten vidare.

– Det här är mitt lag. Det är här mitt hjärta ligger. Jag är trogen Leksand, så är det. Sen har jag en dröm om att få hjälpa till att utveckla det ännu mer. Den här flickverksamheten som vi startade förra året – från att haft inga egna tjejer till att ha 46 stycken registrerade. Att få vara en förebild för dem, sånt kan jag tycka att är så himla fint.

Lagets fysioterapeut, Susanna Johansson hade hjälpt till med rehabiliteringen från knäskadan förra hösten. När ett meddelande från veteranspelaren kom i Johanssons mobilmed texten "SOS" fruktade hon det värsta.

– Jag tänkte måtte hon inte ha vurpat på träningen, eller blivit sämre. Jag ringde upp henne och hon säger bara att jag kommer inte spela något mer efter jul. Jag kopplade aldrig. Jag ska ha en annan roll i laget sa hon. Till slut säger hon "Förstår du inte att jag är gravid?" och vi brast ut i något mellan skratt och gråt, säger Susanna Johansson.

Därefter blev det en helt annan rehab än det varit efter knäskadan. Elin Lundberg bestämde genast att hon skulle tillbaka i hockeyn på samma nivå efter graviditeten. Beslutet fick stöd från tränare, lagkompisar och föreningen.

– Jag hade bestämt mig innan att jag ville fortsätta att spela och försöka ta mig tillbaka på den nivån jag varit. Många har tyckt det varit kul. Ingen har varit negativ. Det har gjort att jag har känt ett ännu större sug att komma tillbaka.

Belle har redan hunnit spendera mycket tid i ishallen. Lundberg har tränat med laget vår, sommar och höst.

– Jag försöker ta med Belle i min vardag. Jag prioriterar om tiden lite mer. Jag kanske inte kan vara på hallen i fyra till fem timmar under en kväll. Utan som idag – fysen tränar jag på förmiddagen istället. Man får dela upp det lite och då får Belle vara med.

Andreas Hedbom, VD för Leksands IF är glad att Lundberg kämpar för laget.

– Hon betyder så extremt mycket för våran damhockey i Leksands IF. Jag brukar säga det – Elin är en av mina stora idoler i den här föreningen, så det är jättekul att hon gjort comeback.

Livet med Belle har förändrat livet. Paret är försiktigare och mer hemma. Coronapandemin hindrar dem från att flänga hit och dit.

– Vi försöker upptäcka mycket saker tillsammans. Det är kul att få vara med på hennes resa. Vi tar dagen som den kommer. Vi tränar lite, promenerar lite och leker lite. Vi njuter av tiden. Ens egna prioriteringar kommer inte i första hand, nu får man tänka att funkar det för henne och hur funkar det för oss. Det blir mer planering i vardagen. Det var mycket planering innan men det är mycket mer planering nu.