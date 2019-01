Pettersson: Rätt satsat av Kais Mora – men Iksu är fortfarande knapp favorit

En sak är säker med Kais Mora. Klubben nöjer sig inte med att vara ett topplag.

Här handlar det om att vara bäst.

Det är bara guld som gäller.

Det förklarar också att man tar in dubbla världsmästaren Louise Wickström, 29, från allsvenska Åkersberga i ett läge där man ligger tvåa i superligan och har vunnit 14 matcher och bara förlorat två.

Det är alltså inte så att Kais Mora på något sätt har varit dåliga så här långt.

Men serieledande Iksu har varit bättre.

Iksu tappade visserligen ett par tunga namn inför den här säsongen, bland annat Johanna Hultgren till just Kais Mora.

Och Hultgren har gjort 30 mål och är näst bäst i SSL så här långt på det.

Men bäst av alla är å andra sidan ett av Iksus nyförvärv, finskan Veera Kauppi, som med fem fullträffar senast gick om just Hultgren och upp i skytteligatopp. Tillsammans med tvillingsyrran Oona har den finländska stjärnan snarast lyft Iksus anfallsspel ännu ett snäpp jämfört med förra säsongen.

Om det nu är möjligt.

Med Louise Wickström i laget får Kais Mora in ytterligare rutin, kvalitet och hunger i sin offensiv. Wickström har hunnit bli 29 år, har vunnit både SM-guld och VM-guld, har sju säsonger bakom sig i högsta serien och var tolva i SSL:s poängliga så sent som förra säsongen.

Och hon lär inte sakna drivet. Den här kommentaren, i samband med att hon lämnade Täby och SSL för allsvenska Åkersberga, lär säga det mesta om varför Louise Wickström är i Mora:

Hungern efter ett SM-guld till kanske blir så stort att jag måste lira lite SSL igen. Det är inget jag kan svara på idag utan det får framtiden utvisa.

Men räcker det mot Iksu?

Alltså, jag vore ju outhärdligt trist om jag kategoriskt sa nej.

Tittar vi bakåt har Mora faktiskt släppt in färre mål än Iksu. Och inte heller på papperet ser Umeålaget starkare ut när det gäller målvakt och backar.

Det är främst offensivt som Iksu har varit vassare. Laget har gjort 173 mål (på 16 matcher!) mot Moras 118. Har fem spelare i topp tolv i poängligan att jämföra med Moras tre. Det är alltså helt rätt satsat av Kais Mora att välja att stärka offensiven med ännu en spelare av den kalibern.

Men det går inte att komma ifrån det faktum att Iksu har varit en maskin ett bra tag nu. Umeålaget förlorade inte en enda match under 2018 och har nu 36 raka segrar i serie och slutspel. Den här säsongen har samtliga av dem kommit under ordinarie speltid och endast en, mot just Kais Mora på bortaplan i oktober, har varit med uddamålet.

Det regerande mästarlaget måste fortsatt gälla som favorit till SM-guldet 2019.

Men med Louise Wickström i laget blir Kais Mora en något farligare utmanare. Och, icke att förglömma, en utmanare med stark revanschlusta.

Och allt avgörs i en enda match, i Globen, den 27 april.

Vi drar väl redan nu till med att det blir Iksu och Kais Mora som ställs mot varandra igen.

Och kom ihåg att det inte alltid är favoriten som vinner.